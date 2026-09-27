أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، خلال تصريحات تلفزيونية، كواليس ما دار داخل معسكر منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا، مشيرًا إلى أن محمد صلاح تحدث مع اللاعبين بشأن حالة القلق التي انتابتهم من تكرار التصريحات المثيرة للجدل.

وقال أحمد عبد الباسط إن محمد صلاح كان يجلس مع لاعبي منتخب مصر قبل مباراة أنجولا، في ظل شعور عدد من اللاعبين بالقلق من تكرار التصريحات التي بدأت مع أحمد حجازي ومصطفى محمد، ثم وصلت مؤخرًا إلى محمد الشناوي.

وأوضح أن محمد صلاح طمأن اللاعبين، وأكد لهم أنه سيتحدث مع الجهاز الفني، وأنه لن تكون هناك تصريحات من هذا النوع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الناقد الرياضي أن ما أزعج محمد صلاح هو أن أول تصريح صدر من حسام حسن بعد حديثه مع اللاعبين، كان متعلقًا بصلاح نفسه، بعدما أوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن خروج اللاعب من مباراة أنجولا جاء لأسباب فنية.

تعادل مصر مع أنجولا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الأنجولي سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت»، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

1. مالاوي – 3 نقاط



2. مصر – نقطة واحدة



3. أنجولا – نقطة واحدة



4. جنوب السودان – دون نقاط