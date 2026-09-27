قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا
شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب
«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن
رحل جون إدوارد وبقيت الأسئلة.. ماذا يحدث في كواليس الـ18 قضية بالزمالك؟
بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز
طقس اليوم.. أجواء حارة وأمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله
موعد سفر المنتخب إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
كواليس بيان الأهلي لدعم محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن ووصفه بـ «المنتهي»
سهام صالح: ما يحدث مع حسام حسن في المنتخب «عين» كلنا عارفينها
إعلامية: الزمالك مش محتاج يدخل خناقة عشان يدافع عن لاعيبته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

14 قتيلًا في بحر قزوين.. إقالة وزير الدفاع الكازاخستاني وفتح تحقيق

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
محمود عبد القادر

أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وزير الدفاع داورين كوسانوف، عقب مأساة وقعت خلال تدريبات عسكرية على ساحل بحر قزوين، وأسفرت عن مقتل 14 عسكريًا.

وبحسب وزارة الدفاع، جرفت الأمواج 17 من البحارة العسكريين إلى البحر في مقاطعة مانغيستاو، إثر تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد سرعة الرياح، فيما تم إنقاذ 3 عسكريين فقط.

وعقب الحادث، فتح تحقيق جنائي على خلفية الاشتباه في الإهمال أثناء أداء الخدمة ومخالفة قواعد قيادة السفن، كما جرى احتجاز 5 مسؤولين بوزارة الدفاع على ذمة التحقيق.

وأمر توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لإجراء تدقيق شامل في وزارة الدفاع، على أن تقدم نتائجها الأولية خلال 7 أيام، بالتزامن مع استمرار التحقيق في ملابسات الحادث.

الرئيس الكازاخستاني كازاخستان إقالة وزير الدفاع الكازاخستاني بحر قزوين قاسم جومارت توكاييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

ترشيحاتنا

ضيق التنفس

أسباب غير متوقعة وراء ضيق التنفس .. تعرّف عليها

إطالة الرموش

تغنيكي عن التركيب .. حيل طبيعية لتقوية وتطويل الرموش

رائحة القدم

كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد