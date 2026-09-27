14 قتيلًا في بحر قزوين.. إقالة وزير الدفاع الكازاخستاني وفتح تحقيق

أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وزير الدفاع داورين كوسانوف، عقب مأساة وقعت خلال تدريبات عسكرية على ساحل بحر قزوين، وأسفرت عن مقتل 14 عسكريًا.

وبحسب وزارة الدفاع، جرفت الأمواج 17 من البحارة العسكريين إلى البحر في مقاطعة مانغيستاو، إثر تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد سرعة الرياح، فيما تم إنقاذ 3 عسكريين فقط.

وعقب الحادث، فتح تحقيق جنائي على خلفية الاشتباه في الإهمال أثناء أداء الخدمة ومخالفة قواعد قيادة السفن، كما جرى احتجاز 5 مسؤولين بوزارة الدفاع على ذمة التحقيق.

وأمر توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لإجراء تدقيق شامل في وزارة الدفاع، على أن تقدم نتائجها الأولية خلال 7 أيام، بالتزامن مع استمرار التحقيق في ملابسات الحادث.