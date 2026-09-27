لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافته.

إطلالة مي سليم

وتألقت مي سليم، مرتدية “سوت” لافتة باللون الوردي، وجاءت بتصميم مميز؛ لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الوردي الناعم للشفاه.

كما اختارت مي سليم أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم