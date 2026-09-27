‏إعلام أوكراني: سلسلة هجمات روسية تستهدف مدينة أوديسا الساحلية

قالت وسائل‏ إعلام أوكرانية بشن القوات الروسية سلسلة هجمات استهدفت مدينة أوديسا الساحلية.

كما شنّت القوات الروسية يوم أمس هجوماً على طريق في منطقة أوديسا في 26 سبتمبر.



وألحق الهجوم أضراراً بثلاث شاحنات، اشتعلت النيران في إحداها. وامتدت النيران أيضاً إلى جوانب الطريق، فيما تمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق.

وبحسب التقارير الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص.

من ناحية أخرى، قد تكون إفادات روسيا بتحقيق مكاسب كبيرة في مقاطعة سومي جزءًا من حملة إعلامية تهدف إلى تضخيم ضعف الدفاعات الأوكرانية وصرف الانتباه عن العمليات الأوكرانية قرب ليمان، وفق تقييم قدمه معهد دراسات الحرب.

معهد دراسات الحرب

وفي 25 سبتمبر، قال يفجيني نيكيفوروف، قائد مجموعة القوات الشمالية الروسية، إن القوات الروسية استولت على 10 مستوطنات وأكثر من 250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في مقاطعة سومي خلال صيف عام 2026.

كما زعم أن القوات الروسية تتقدم للاستيلاء على أربع مستوطنات أخرى.

وتختلف تقديرات معهد دراسات الحرب اختلافًا كبيرًا عن مزاعم نيكيفوروف.

فبحسب المعهد، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، سيطرت القوات الروسية على مستوطنتين في المنطقة، إما بالسيطرة على الأولى أو التسلل إليها، وبلغت مساحتها 36.78 كيلومترًا مربعًا. ومنذ بداية عام 2026، تشير تقديرات المعهد إلى أن القوات الروسية سيطرت على ثماني مستوطنات، إما بالسيطرة على الأولى أو التسلل إليها، وبلغت مساحتها 151.66 كيلومترًا مربعًا.

وفي الخامس عشر من سبتمبر، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية رسمياً عن بدء عمليات قتالية شرق وشمال شرق ليمان لأول مرة. وأكد أندريه بيليتسكي، قائد الفيلق الثالث، أن عملية هجومية جارية هناك.

وفي تقريرها الصادر في 16 سبتمبر، خلص معهد دراسات الحرب ISW إلى أن عملية فيفالدي أحبطت المحاولات الروسية لتطويق "حزام التحصين" الأوكراني.

