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الخطأ وارد .. جمال عبد الحميد: وصف الشناوي بـ«منتهي» ينفع في جلسة خاصة وليس أمام الجميع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطأ وارد .. جمال عبد الحميد: وصف الشناوي بـ«منتهي» ينفع في جلسة خاصة وليس أمام الجميع

الشناوي
الشناوي
علا محمد

أكد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أخطأ في بعض تصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى أن الخطأ وارد من الجميع، لكن التعامل معه يختلف بحسب طبيعة الموقف.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن وصف محمد الشناوي بأنه «منتهي» قد يُقال في جلسة خاصة، لكن لا يصح طرح مثل هذه العبارات على الملأ، مؤكدًا أن حسام حسن كان يجب أن يكون أكثر لباقة في ردوده.

وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين خلال كأس العالم، موضحًا أن الانتقادات تزايدت ضد حسام حسن، وأصبح البعض يترصد أي خطأ يصدر عنه.

جمال عبد الحميد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق الزمالك منتخب مصر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

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