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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر

محمد الشناوي
محمد الشناوي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، تفاصيل جديدة بشأن أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وعدم انضمامه إلى معسكر الفراعنة الأخير.

وقال أحمد شوبير إن النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي إصابة محمد الشناوي، قبل إعلان قائمة منتخب مصر، وذلك على لسان طبيب الفريق.

وأضاف: «بعد بيان الأهلي، خرج الزميل العزيز محمد سعيد عبر قناة الأهلي، وقال: مين قال إن الشناوي مش مصاب؟ هو مصاب وإصابته هتحتاج من 12 يومًا إلى أسبوعين، وأنا نقلت التصريح كما قيل».

شوبير: لم يصل تقرير طبي للمنتخب

وأوضح شوبير أن التواصل بين طبيب الأهلي وطبيب منتخب مصر شهد إبلاغ الأخير بأن محمد الشناوي يعاني من إصابة، لكنه أشار إلى أن النادي الأهلي لم يرسل تقريرًا طبيًا أو أشعة خاصة بإصابة الحارس إلى الجهاز الطبي للمنتخب، وفقًا لما ذكره.

وتابع: «بعد كده قالوا إن الشناوي بيتمرن، فقلنا يمكن التشخيص كان خاطئًا أو حصلت حاجة جديدة».

اختلاف الروايات حول إصابة الشناوي

وأشار الإعلامي إلى وجود أكثر من رواية بشأن توقيت إصابة حارس الأهلي، قائلًا إنه سبق وأوضح أن الشناوي تعرض للإصابة خلال أحد التدريبات، لكنه أكد لاحقًا عدم وجود تدريب في اليوم المشار إليه.

وتابع أن محمد سعيد خرج مجددًا عبر قناة الأهلي، موضحًا أن الشناوي تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أبو قير للأسمدة، وأنه كان يرفض الخروج من الملعب.

شوبير: الأهلي سبب عدم وجود الشناوي مع المنتخب

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على أن السبب الذي أدى إلى عدم وجود محمد الشناوي في معسكر منتخب مصر، وفق روايته، هو إعلان النادي الأهلي إصابة الحارس، مع عدم حدوث تواصل كافٍ بين الطرفين بشأن التفاصيل الطبية.

وتساءل شوبير: «وهل لو هو كان خارج الاختيارات، ده يقلل من قيمة الشناوي؟ يا جماعة، محمد الشناوي قيمة كبيرة، واستبعاده من قائمة أو معسكر لا يقلل من مكانته».

محمد الشناوى منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة

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