قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 27-9-2026
خبير سيارات كهربائية: السيارات الهجينة الصينية تحظى بإقبال متزايد في السوق الأوروبية
دار الإفتاء: رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد الانتهاء منه أمر مستحب
فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي
روّج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. عقوبة المُتهمين بالقانون
هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
متى يُلغى ترخيص المنشأة الفندقية؟.. 9 حالات حدّدها القانون
«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا
ترامب: اتفاق مع كوبا قادم .. والعمل العسكري لن يكون ضروريًا
دونجا: حسام حسن يحتاج إلى الهدوء .. ونصيحتي له أن يقلل من التصريحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: حسام حسن يحتاج إلى الهدوء .. ونصيحتي له أن يقلل من التصريحات

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

تحدّث تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل منتخب مصر مع أنجولا، مؤكدًا أن النتيجة تحمل طعم الهزيمة في ظل الفارق بين المنتخبين والتاريخ الكبير للفراعنة.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: «تعادل مصر مع أنجولا بطعم الهزيمة بسبب فارق مستوى الفراعنة والتاريخ الكبير لمنتخبنا»، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية تشعر بالحزن بسبب التعادل، مطالبًا حسام حسن بإعادة حساباته في المباريات المقبلة.

وأضاف: «نصيحتي لحسام حسن أن يقلل من التصريحات من أجل الحفاظ على لاعبي المنتخب والحد من المشاكل»، مؤكدًا أن المدير الفني يحتاج إلى الهدوء خلال الفترة المقبلة للحفاظ على روح المنتخب.

وتابع: «ألوم على حسام حسن بسبب تصريحاته ضد محمد الشناوي، كابتن المنتخب، وأطالبه بالهدوء ومراجعة كلامه»، مشددًا على أن دور المدير الفني يجب أن يتمثل في الحفاظ على لاعبي المنتخب وليس انتقادهم أمام وسائل الإعلام.

وأردف دونجا: «كلنا في ضهر حسام حسن، ولكن يجب أن تكون تصريحاته هادئة للحفاظ على روح منتخب مصر»، كما وصف محمد صلاح بأنه يمثل لمنتخب مصر ما يمثله ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين، مؤكدًا أنه كان ضد استبداله أمام أنجولا.

واختتم: «محمد صلاح متألق في تركيا ويؤدي بشكل جيد، وأنا ضد خروجه من الملعب إلا إذا طلب التبديل»، مضيفًا أن صلاح يمثل مصدر إزعاج ورعب للمنافس حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته الفنية، كما أكد أن حسام حسن ظهر بشكل «مختلف» أمام أنجولا مقارنة بما قدمه في كأس العالم، متمنيًا أن يتدارك الأخطاء في المباريات المقبلة.

تامر عبد الحميد أنجولا برنامج ستاد المحور حسام حسن محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

العروسين

بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. انقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية | صور

بوينج

وول ستريت جورنال: خلل برمجي في «بوينج 737 ماكس» قد يعطل نظام الملاحة الآلية أثناء الهبوط

: الحكومة الأيرلندية

اقتصاديون: الحكومة الأيرلندية تواجه «خيارات أصعب من المتوقع» في ميزانية 2027

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد