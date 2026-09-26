الديهي لإثيوبيا: مصر لا تتدخل في شأن أي دولة حتى لو بينا ماصنع الحداد وآبي أحمد يتعامل باستعلاء

رد الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات رئيس أركان الجيش الإثيوبي الذي أشار فيها إلى أن إثيوبيا لها ثلاث اعداء معروفين.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "اليوم بدأ رئيس أركان الجيش الاثيوبي يعزف ألحان معروفة من قبل أن فيه عدو تاريخي وكأنه يشير إلى مصر وعدو معاصر يشير إلى أريتريا وخونة بالداخل يشير الى اقليم تيجراي".



وأضاف "مصر بعيدة عن التدخل في شأن أي دول، مصر دولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حتى لو كان بيننا وبينها خلافات أو مصانع الحداد، مصر لا تدعم النزاعات ولا تتدخل بكل مباشر في أي صراعات أو قضايا أو توترات بل على العكس ولكن تنحو تتجه وتبحث عن حلول لكل القضايا".



ومن ناحية أخرى تابع "الحكومة المركزية في اديس أبابا عليها أن تستيقظ من غفوتها لأن آبي أحمد يتعامل باستعلاء مع باقي الاقاليم الاثيوبية ونفس طريقته في القضايا الداخلية هي نفس طريقته في التعامل مع مصر والسودان في قضية الأمن المائي".

وتساءل الديهي "هل الكهرباء المنتجة من سد اثيوبيا هل ذهبت إلى المواطن الاثيوبي أم للشركات الأجنبية التي تعمل في تعديل البتكوين".