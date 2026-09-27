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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام نصر: نادي الزمالك هيبدأ المرحلة الأولى من الأرض الجديدة خلال سنة | فيديو

الزمالك
الزمالك
رحمة سمير

كشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، آخر تطورات الأرض الجديدة للنادي، موضحًا أن النادي تسلم الأرض رسميًا، وبدأ المطور بالفعل في تنفيذ الخطوات الأولى تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء.

وقال “نصر” خلال برنامج الحكاية، إن أولى الخطوات ستكون إجراء الجسات وتسوية الأرض، قبل البدء في أعمال الحفر واستصدار القرار الوزاري والتراخيص اللازمة، موضحًا أن النادي حاليًا في مرحلة التمهيد.

هشام نصر: «في ظرف سنة هنكون فاتحين المرحلة الأولى»

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن النادي ملتزم بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، قائلًا: «إحنا في ظرف سنة إن شاء الله هنكون فاتحين المرحلة الأولانية، وهايكون اشتغلنا في الجزء الاستثماري».

وأضاف أن هناك رقابة على النادي فيما يتعلق بالالتزام بالجدول التنفيذي، مؤكدًا: «إن شاء الله مع المطور نقدر نلتزم بهذا الجدول».

تجهيز ملاعب لنقل تدريبات فرق الزمالك

وتحدث هشام نصر عن الملاعب، قائلًا إن المرحلة الأولى ستشهد اهتمامًا كبيرًا بها، موضحًا: «هنهتم جدًا بالملاعب عشان ننقل بعض التدريبات هناك».

وأضاف: «مش شرط تبقى المدرجات موجودة، لأن دي بتاخد وقت شوية، لكن فيه ملاعب هتجهز ونقل أغلبية الألعاب إن شاء الله يتمرنوا هناك».

هشام نصر: «مش هقول كلمة انهيار»

وبشأن شكاوى أعضاء النادي الأصلي في المهندسين من تراجع المستوى، قال هشام نصر: «مش هقول كلمة انهيار، دي كلمة كبيرة جدًا».

وأضاف: «خلينا واقعيين، حجم الأزمات اللي قابلها النادي في الفترة اللي فاتت كان كبير، وكان الاهتمام بفريق الكورة اللي مش قادرين نوفيه حتى كمان كل الالتزامات».

وتابع: «بنقدر بقدر الإمكان نوفي ما بين الجمعية العمومية، سواء في الفرع القديم، جزء لفريق الكورة وجزء للألعاب الصالة».

وأكد: «حاطين خطة الفترة الجاية دي إن شاء الله علشان نطلع بقى من الأزمة دي».

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