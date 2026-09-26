عمرو أديب: الهجوم على أحمد الزند بعد وفاته وهو مش موجود علشان يرد قمة الجبن

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الهجوم على الأشخاص بعد وفاتهم، منتقدًا ما وصفه بالتناقض في التعامل مع المرض والموت.

وقال أديب: «أكبر سير الأنبياء، الأنبياء التي عاشت صابرة في المرض، اللي كان بيأكل الدود جسمه وهو عايش، هل ده رجل غير صالح؟ وربنا قرر يعذبه؟؟؟».

وأضاف: «هم بقى لو فيهم حد عي أو مات في حالة مش عارف إيه وبتاع، يقولك: آه ده ربنا بيكفر عن ذنوبه، ده ربنا بيش عارف إيه، ده علشان بعد، إنت عارف إن ربنا قرر يعذبه ويكفر عن ذنوبه، ولما يموت يدخل الجنة؟ بنجيب إيه من كنترول؟».

وتابع: «كفاية بقى هذا التصرف البغيض. إنت مقرر تعادي حد وتشتمه وإنت مش شايفه وهو مش هيرد عليك، قمة الجبن، جبان ابن جبان، إنت جبان».

واختتم أديب حديثه قائلًا: «ما كان عايش، ما كان العشر سنين اللي فاتوا دول أحمد الزند مش موجود، كنت فين؟ كنت فين؟ لا في لندن بقى وفي تركيا ومش عارف فين، وعايشين والفلوس والتحويلات وبتاع في إيه؟».