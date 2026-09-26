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برلماني: تقييم أداء الحكومة يتم عبر أدوات الرقابة البرلمانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: تقييم أداء الحكومة يتم عبر أدوات الرقابة البرلمانية

سليمان وهدان
سليمان وهدان
محمود زيدان

قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب لديهم، وفقًا للدستور، آليات لتقييم أداء الحكومة، موضحًا أن من بينها طلبات الإحاطة التي تُقدم داخل اللجان النوعية، والاقتراحات برغبة، وهو ما يعكس التفاعل مع الشارع ومطالبه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن تقييم أداء الحكومة يتم أيضًا من خلال المناقشات داخل البرلمان، وعلى رأسها مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث تبدأ الأحزاب والقوى السياسية في مناقشة أداء الحكومة وكفاءتها من خلال بنود الموازنة، إلى جانب ما تشهده جلسات البرلمان من خلافات في الرؤى ونقاشات تثمر في النهاية عن قوانين أو تسويات لبعض الموضوعات المطروحة.

وأوضح أن هناك تحديات إقليمية ودولية كبيرة لها تأثير في الأوضاع، مشيرًا إلى أن بعض المتغيرات لا تكون في يد الحكومة أو البرلمان.

وضرب مثالًا بأسعار النفط، التي تم تقديرها في الموازنة عند مستوى 73 دولارًا للبرميل، قبل أن تتجاوز 100 دولار، مؤكدًا أن هذه أمور طارئة وخارجة عن إرادة الحكومة.

وأشار إلى أن دور البرلمان في هذه الحالة، يتمثل في البحث مع الحكومة عن برامج للترشيد، ودراسة البدائل، والعمل على وضع إجراءات للتحوط للمستقبل، مؤكدًا أن الحكومة ومجلس النواب «في مركب واحدة»، وأن الهدف المشترك هو تحقيق جودة حياة كريمة للمواطن

سليمان وهدان حزب الجبهة أخبار توك شو مجلس النواب

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