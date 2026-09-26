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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك: إجراءات لتعزيز التجارة والسياحة عبر منظومة جمركية متطورة بالمطارات والموانئ

خلال الجولة
خلال الجولة
محمد يحيي

وجه أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية؛ العاملين بالمنظومة الجمركية لتيسير اجراءات المتعاملين مع الجمارك عبر الموانئ المختلفة، بما ينعكس على دعم القطاعين السياحي والتجاري؛ بالإضافة لتقديم خدمات ميسرة للمغادرين والمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم بمطار القاهرة لتفقد الاجراءات الجمركية والاستماع لمقترحات و التحديات التي تواجه موظفي الجمارك خلال فترات العمل، بحضور مديري عموم مصلحة الجمارك بمطارات " أسوان، الأقصر، مرسي علم، الغردقة، شرم الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، سوهاج".

وأوضح " العسقلاني" أن هناك توجيهات واضحة من أحمد كجوك، وزير المالية و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك؛ بالإرتقاء بمنظومة العمل الجمركي والتوسع في منظومة التيسيرات والتسهيلات الجمركية بما يعزز حركة التجارة وتنافسية مصر ودعم أكبر للقطاع السياحي.

شدد " العسقلاني" على ضرورة العمل على تقليص زمن مرور الركاب عبر المطارات مع رفع الدرجات القصوى لمجابهة المخاطر والتحديات والاستهداف  مع الإعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجيا المتطورة لتيسير العمل الجمركي. 

وذكر أن شركات الطيران الوطنية تقوم بدور مشرف لدعم المسافرين و تمثيل صورة مصر والقطاع السياحي في العالم الخارجي، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين مصلحة الجمارك المصرية ووزارة الطيران المدني  لدعم منظومة العمل داخل المطارات والموانئ بما ينعكس على تقديم خدمات جيدة للمسافرين والمغادرين .

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