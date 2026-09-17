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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: إجراءات لجذب الاستثمارات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام

نائب وزير المالية خلال الجولة
نائب وزير المالية خلال الجولة
محمد يحيي

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أنهم حريصون على دعم جهود المحافظات الهادفة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية؛ على نحو يسهم في تمكينها من تعظيم مواردها وتحسين كفاءة الإنفاق، لافتًا إلى أن جنوب سيناء تُعد رافدًا أساسيًا في التنمية المستدامة، بما يدفعنا إلى مساندتها وتعزيز قدراتها الاستثمارية من أجل المزيد من النمو والتطور.

زقال، في لقائه مع الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء، إن السياحة تمثل قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية في جنوب سيناء، لما لها من تأثيرات ممتدة على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وما تسهم به من تشغيل صناعات وخدمات كثيرة مرتبطة بالقطاع السياحي؛ بما يدعم فرص النمو ويوسع قاعدة النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

أضاف نائب وزير المالية، أن دورنا مساندة كل جهات الدولة لتمكينها من تطوير الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نستهدف الانتقال تدريجيًا من مفهوم توفير الاعتماد المالي إلى تقديم حلول سريعة وفعالة لبعض الاحتياجات، مع المساعدة في جهود تنمية الموارد المحلية، بما يعزز قدرة المحافظات على تلبية أولوياتها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

أشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء؛ على نحو يسهم في دعم خطط التنمية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يعود بالنفع على المواطنين.

قام وفد وزارة المالية بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الحيوية، حيث زار الوفد الحديقة المركزية والممشي السياحي، واطلع على مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، كما توجه الوفد إلى مدينة سانت كاترين، حيث تفقد مشروع التجلي الأعظم ضمن جهود التطوير السياحي بالمحافظة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة وفد الوزارة للمديرية المالية بمدينة الطور، إلى جانب زيارة مبنى المحافظة، حيث ألقى الوفد ندوة تعريفية لمسئولي المحافظة حول مستجدات موازنة البرامج والأداء.

ياسر صبحي الإنفاق العام وزير المالية اخبار مصر الاقتصاد المصري الاستثمارات المحلية

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