جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ان تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2026، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في خمس تخصصات وهم العلوم البيطرية والزراعية في مجال علوم الحياة، وتخصص الرياضيات بمجال العلوم الطبيعية، بالإضافة إلى تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية، وتخصص الأجهزة العلمية والتكنولوجية في مجال الهندسة.



واكد رئيس الجامعة أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأضاف الجيزاوي ان تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 57 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف أكثر من 2000 جامعة في 100 دوله.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة قد جاءت عالميا بالفئة 101-150 في تخصصي علوم وتكنولوجيا الأغذية، والعلوم البيطرية، كما جاءت بالفئة 201-300 في ثلاث تخصصات وهم الرياضيات، والعلوم الزراعية، الأجهزة العلمية والتكنولوجية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه على المستوى المحلي، جاءت جامعة بنها في المركز الأول في تخصص الأجهزة العلمية والتكنولوجية، بالتشارك مع جامعتي الإسكندرية والقاهرة، فيما جاءت في المركز الثاني في تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية. كما جاءت جامعة بنها في المركز الثاني في تخصص الرياضيات، بالتشارك مع جامعتي القاهرة والزقازيق، بينما جاءت في المركز الثالث في تخصص العلوم البيطرية، بالتشارك مع جامعات الإسكندرية والقاهرة والمنصورة. وفي تخصص العلوم الزراعية، جاءت الجامعة أيضًا في المركز الثالث، بالتشارك مع جامعتي قناة السويس وطنطا.

من جانبه وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وبكليات الطب البيطري، والزراعة، والهندسة بشبرا والهندسة ببنها لهذا التميز.

الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية يعتمد على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالأداء البحثي والأكاديمي، من بينها جودة الأبحاث المنشورة، وتأثيرها العلمي والاستشهادات بها، والتعاون الدولي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والمخرجات البحثية المتميزة. وتستند بيانات نسخة 2026، في عدد من المؤشرات البحثية، إلى إنتاج علمي للفترة من 2021 إلى 2025.