«سامسونج» تمنح سلسلة Galaxy S26 أكبر تحديث برمجي لهذا العام .. التفاصيل كاملة

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن بدء إطلاق تحديث One UI 9 للهواتف الرائدة المؤهلة، وذلك بعد فترة انتظار استمرت قرابة أربعة أشهر.

أكدت الشركة وصول التحديث رسميًا لسلسلة Galaxy S26 بأجهزتها الثلاثة، مع خطة لتوسيعه تدريجيًا ليشمل بقية الأجهزة لاحقًا.

على الجانب الآخر أصبح التحديث متاحًا الآن بشكل رسمي لسلسلة هواتف Galaxy S26 وتشمل:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

يعد أيضا من المتوقع أن تبدأ سامسونج بإطلاق النسخة المستقرة قريبًا للهواتف التي تشارك حاليًا في البرنامج التجريبي (Beta program)، وتضم القائمة الأجهزة التالية:

الهواتف القابلة للطي:

Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6

سلسلة هواتف Galaxy S:

Galaxy S25، و S25+، و S25 Ultra، و S25 FE

Galaxy S24، و S24+، و S24 Ultra، و S24 FE

Galaxy S23، و S23+، و S23 Ultra

سلسلة هواتف Galaxy A (الفئة المتوسطة):

Galaxy A57، و A56، و A55

Galaxy A37، و A36، و A35

Galaxy A25

أبرز الميزات والترقيات في تحديث One UI 9

يأتي التحديث الجديد محملًا بمجموعة من الميزات الذكية والتحسينات :

ميزات حصرية للهواتف الرائدة المتقدمة:

خاصية My FanCam: تتيح تتبع شخص محدد والتركيز عليه تلقائيًا داخل مقاطع الفيديو المسجلة.

البطاقات القابلة للتعديل: تتوفر ضمن ميزة موجز اليوم الذكي (Now Brief) لتوفير معلومات مخصصة وتفاعلية.

ميزات عامة قادمة لجميع الأجهزة المؤهلة:

إعادة تصميم لوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel) والتي تمنح المستخدم خيارات أوسع للتخصيص المرن حسب الرغبة.

توسيع خيارات تحسين الألعاب لرفع كفاءة الأداء أثناء اللعب ثقيل الرسوميات.