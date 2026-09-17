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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات Galaxy A08.. هاتف سامسونج الاقتصادي الجديد

سامسونج Galaxy A08
سامسونج Galaxy A08
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة سامسونج Samsung، بهدوء هاتفها الجديد Galaxy A08، خليفة هاتف Galaxy A07 الذي طرحته العام الماضي، وكان الهاتف قد ظهر في أنظمة جوجل قبل بضعة أسابيع، قبل أن تعلن سامسونج إطلاقه رسميا.

مواصفات سامسونج Galaxy A08 4G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A08 بشاشة من نوع LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة HD+، مع تصميم Infinity-U الذي يضم كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل نتوء صغير على شكل قطرة ماء، بدلا من فتحة الكاميرا الدائرية.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G99 المصنع بتقنية 6 نانومتر، وهو المعالج نفسه المستخدم في عدد من هواتف Samsung الاقتصادية الحديثة. 

ويضم الهاتف معالج رسوميات Mali-G57 MC2، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة رام من نوع LPDDR4X و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع إمكانية توسيعها حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وعلى مستوى البرمجيات، يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8، وتتعهد سامسونج بتوفير 6 أجيال من تحديثات نظام أندرويد، إلى جانب 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

سامسونج Galaxy A08

يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. كما تأتي الكاميرا الخلفية بفلاش LED للمساعدة في التصوير الليلي.

ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل الجانبي، بالإضافة إلى منفذ سماعات 3.5 ملم لتوصيل سماعات الأذن السلكية.

ويحصل Galaxy A08 على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط، ولا تضع سامسونج شاحنا داخل علبة الهاتف، ما يعني أن المستخدم سيحتاج إلى استخدام شاحن USB-C متوافق من اختياره.

كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، وتشمل خيارات الاتصال دعم 4G VoLTE المزدوج، وشبكات Wi-Fi 802.11ac على ترددي 2.4 و5 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C.

وتبلغ أبعاد الهاتف 167.4 × 77.4 × 8.0 ملم، فيما يبلغ وزنه 197 جراما.

السعر والتوافر


يتوافر هاتف سامسونج Galaxy A08 بثلاثة ألوان هي الأزرق الداكن والفضي والأخضر.

ويبلغ سعر إصدار 4 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت تخزين نحو 239 دولارا أمريكيا، وأصبح الهاتف متاحا للبيع في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يصل Galaxy A08 إلى المزيد من الأسواق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

سامسونج Galaxy A08
Galaxy A08 سامسونج Samsung Galaxy A08 4G سامسونج Galaxy A08 4G

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