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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل شاشة Galaxy Z Fold 8 بها عيب؟.. سامسونج تحسم الجدل

شاشة Galaxy Z Fold 8
شاشة Galaxy Z Fold 8
شيماء عبد المنعم

إذا كنت من مالكي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 الجديد، ولاحظت أن أطراف الشاشة الداخلية الكبيرة تبدو أكثر ليونة عند الضغط عليها، فأنت لست الوحيد الذي لاحظ هذه الظاهرة.

بدأ بعض المستخدمين الأوائل للهاتف في مشاركة ملاحظاتهم عبر الإنترنت، مشيرين إلى أن زوايا الشاشة يمكن أن تنثني قليلا عند الضغط عليها، وأثار الأمر تساؤلات حول ما إذا كان هناك خلل في التصنيع أو مشكلة في طبقات الدعم الموجودة أسفل الشاشة.

تصميم فائق النحافة وراء الظاهرة
 

يبلغ سمك Galaxy Z Fold 8 عند فتحه نحو 4.5 ملليمتر فقط، ويعتمد على تقنية الشاشة Flex Titanium، التي تستخدم تصميما مكونا من طبقتين، إحداهما عبارة عن فيلم من سبائك التيتانيوم، إلى جانب طبقة داعمة.

وتهدف هذه البنية إلى زيادة صلابة الشاشة، وتقليل وضوح التجعد في منتصفها، وتعزيز متانتها، دون إضافة سماكة كبيرة إلى الهاتف.

ومع ذلك، لاحظ بعض المستخدمين أن زوايا الشاشة لا تزال أكثر ليونة من بقية أجزاء اللوحة.

وقام موقع Android Authority بفحص إحدى وحدات المراجعة، وتأكد من وجود قدر بسيط من المرونة في الزاوية العلوية اليمنى للشاشة، ولكن الظاهرة لم تكن بالحدة التي ظهرت في بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها لم تؤثر على الاستخدام الطبيعي للهاتف.

وظهرت تقارير مشابهة أيضا على موقع “ريديت” ومنتديات سامسونج وغيرها، مع اختلاف درجة المرونة من جهاز إلى آخر.

شاشة Galaxy Z Fold 8

سامسونج ترد: مرونة الزوايا مقصودة وليست عيبا


حسمت سامسونج الجدل أخيرا، من خلال تصريحات نقلتها صحيفة Business Post الكورية الجنوبية، مؤكدة أن مرونة زوايا الشاشة جزء مقصود من تصميم الهاتف وليست مشكلة في التصنيع.

وأوضحت الشركة أن تصميم الهاتف فائق النحافة دفع مهندسيها إلى التفكير في احتمال وصول ذرات صغيرة من الأوساخ أو الرمل أو الغبار إلى سطح الشاشة. 

وفي حال طي الهاتف بينما توجد إحدى هذه الجزيئات بين نصفي الشاشة، فقد تتسبب في خدش الشاشة الداخلية أو إلحاق الضرر بها.

ولهذا السبب، صممت سامسونج زوايا الشاشة بحيث تتمتع بقدر محدود من المرونة، لتعمل عمليا كـوسادة حماية تمتص الضغط وتقلل احتمالية تعرض اللوحة الداخلية للتلف عند طي الهاتف.

وينطبق التصميم نفسه أيضا على Galaxy Z Fold8 Ultra.

وأكدت سامسونج أن هذه المرونة لا تؤثر على أداء الهاتف أو طريقة عمله، موضحة أنها لم تسلط الضوء عليها بشكل كبير في المواد التسويقية، لتجنب إثارة مخاوف غير ضرورية لدى المستخدمين.

ميزة حماية تبدو كأنها عيب
 

تكشف هذه الحالة عن أحد التحديات التي تواجه الشركات مع استمرار سباق جعل الهواتف القابلة للطي أنحف وأخف.

فمع تقليل السماكة إلى مستويات غير مسبوقة، تضطر الشركات إلى إيجاد حلول جديدة لحماية الشاشات المرنة من الضغوط والأجسام الغريبة التي قد تتسبب في تلفها.

وبالتالي، فإن المرونة التي تبدو للوهلة الأولى كأنها مشكلة في شاشة Galaxy Z Fold 8، تبدو في الواقع جزءا من آلية حماية مقصودة، صُممت لتوفير قدر إضافي من الأمان للشاشة الداخلية عند طي الهاتف.

وبالنسبة لمعظم مالكي Galaxy Z Fold 8، فإن هذه الزوايا الأكثر ليونة لا تمثل عيبا في الجهاز، بل هي حل هندسي للتعامل مع تحديات تصميم الهاتف فائق النحافة.

شاشة Galaxy Z Fold 8 عيوب Galaxy Z Fold 8 سامسونج

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