الاتحاد الألماني يقرر إلغاء عقوبة مدرب إلفيرسبيرج وتواجده أمام بايرن ميونخ

تقرر إلغاء عقوبة فينسنت فاجنر، المدير الفني لفريق إلفيرسبيرج، التي حصل عليها في مباراة مونشنجلادباخ بطرده بين شوطي اللقاء؛ بعد اعتراف الحكم بخطأه، ليُسمح له بالتواجد على مقاعد البدلاء المباراة المقبلة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات الدوري الألماني.

وحقق فريق إلفيرسبيرج- القادم من بلدة لا يتجاوز عدد سكانها 13 ألف نسمة- نجاحًا لافتًا في ظهوره الأول بالدوري الألماني، إذ تغلب على بطلين سابقين هما باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وكان من المقرر أن يغيب المدرب فينسنت فاجنر عن المباراة التي تُعد الأهم في تاريخ النادي- والمقررة يوم الأحد أمام بايرن ميونخ- بعد طرده إثر تلقيه إنذارًا ثانيًا بين شوطي المباراة التي انتهت بالفوز 4-3 على مونشنجلادباخ الأسبوع الماضي.

وأُلغيت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد قبول الاستئناف، اليوم الجمعة، وذلك عقب اعتراف نادر من الحكم مارتن بيترسن بارتكابه خطأً في القرار.

تعليق الاتحاد الألماني

وصرح ستيفان أوبرهولز، رئيس اللجنة التأديبية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بأن بيترسن أقر بأنه أخطأ عندما أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه فاجنر أثناء توجه المدرب إلى أرضية الملعب بين الشوطين.

وأوضح أوبرهولز أن الحكم أقر الآن بأن فاجنر لم يكن يحاول مواجهته أو الاعتراض عليه، بل كان متجهًا نحو لاعبيه.