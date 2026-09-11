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الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا مستمراً

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في فعاليات القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، حيث يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي، سانجاي سيث، وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع، والعميد طيار فيجاي راو، قائد قاعدة بالام الجوية، إلى جانب السفير سوريش كومار، مدير إدارة شمال إفريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية الهندية.

كما كان في استقبال الرئيس السيسي نيشا دهوال، مسؤولة المراسم الهندية، والسفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، وعدد من أعضاء السفارة المصرية في نيودلهي.

ويأتي لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار المشاركة المصرية في قمة بريكس، التي تبحث تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية.

 

السيسي الرئيس السيسي بوتين روسيا

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