الرئيس السيسي خلال لقاء بوتين: توافق مصري روسي على أهمية تحقيق الاستقرار في ظل الأزمات الراهنة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس الـ18 في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة؛ لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في المشروعات الكبرى، إلى جانب إمدادات الحبوب والممرات المائية التي تعبر منها التجارة العالمية.

وتناول اللقاء مسارات التنسيق بين القاهرة وموسكو تجاه التطورات الدولية، وآفاق التعاون الروسي مع القارة الإفريقية، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية والتعاون الاقتصادي واللوجستي بين البلدين.

موقف مصر مهم للغاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم يشهد أحداثًا كبيرة تستدعي استمرار التشاور بين البلدين، مضيفًا: «دائمًا نتطلع إلى معرفة موقف مصر، فموقف مصر مهم للغاية».

وأكد حرص روسيا على مواصلة التنسيق الثنائي مع القاهرة، معربًا عن تطلع موسكو إلى توسيع التعاون مع دول القارة الإفريقية.

السيسي: حريصون على استمرار إمدادات الحبوب

ومن جهته، وصف الرئيس السيسي نظيره الروسي بـ«الصديق العزيز»، مؤكدًا توافق البلدين على أهمية علاقاتهما المشتركة وتعاونهما في عدد من الملفات والمشروعات الكبرى.

وأشار إلى تطلع مصر للتنسيق مع روسيا بشأن الأزمات التي تنعكس على الممرات المائية التي تمر عبرها حركة التجارة الدولية، وفي مقدمتها قناة السويس.

وقال مخاطبًا بوتين: «أنت تعلم أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ونحن حريصون على استمرار هذه الإمدادات، وأي آلية للتنسيق يجب أن نعمل بها سويًا»، موضحًا أن هذا الملف سيكون ضمن مناقشات الجانبين.

وهنأ الرئيس السيسي نظيره الروسي مقدمًا بمناسبة عيد ميلاده في أكتوبر المقبل، قائلًا: «أهنئك بعيد ميلادك مقدمًا».

مشروع محطة الضبعة النووية

وجّه الرئيس السيسي الشكر إلى بوتين والشركات الروسية على التعاون في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بوصفه أحد أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين.

وتتولى مؤسسة «روساتوم» الروسية، تنفيذ المحطة، التي تضم 4 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، فيما تستهدف خطة المشروع بدء تشغيل الوحدة الأولى عام 2028.

وشهد المشروع خلال يوليو الماضي، تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية، في خطوة تعكس تقدم التنفيذ والشراكة المصرية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

مركز للحبوب والطاقة في مصر

طرح بوتين، خلال لقائه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في موسكو، أبريل الماضي، مقترح إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر، كما وجّه الحكومة الروسية للعمل مع القاهرة بشأن إمدادات الغذاء، خاصة الحبوب، ورحبت مصر بالمبادرة.

وبحث الجانبان، خلال أغسطس الماضي، تعزيز التعاون في الحبوب وسلاسل الإمداد، وزيادة الاستثمارات الروسية، ودفع مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مصر في قمة بريكس

تستضيف الهند القمة الـ18 لتجمع بريكس يومي 12 و13 سبتمبر، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة».

وتشارك مصر في القمة للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى التجمع في يناير 2024، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة المغلقة لقادة الدول الأعضاء، وأخرى في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء.