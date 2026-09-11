قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين
إعلان إماراتي ألماني يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في السودان
مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع
عكس خطاب الترهيب.. إيران: ترامب يسعى للعودة إلى مائدة المفاوضات
القاهرة تستضيف مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 دولة.. الأحد المقبل
دون تغيير.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مصطفى بكري: أي مشروع كبير لازم يتحسب من حيث التكلفة والعائد والأولوية
مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة التصريحات المنسوبة لوزيرة البيئة بشأن قطع الأشجار
«شمشون» أقوى رجل في العالم يكشف كواليس تحدي سحب سفينة حاويات في قناة السويس
70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين
بالأرقام.. كشف حساب محمد الشيخ بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة
الخارجية: توافق مصري - جزائري على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي خلال لقاء بوتين: توافق مصري روسي على أهمية تحقيق الاستقرار في ظل الأزمات الراهنة

السيسي
السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس الـ18 في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة؛ لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في المشروعات الكبرى، إلى جانب إمدادات الحبوب والممرات المائية التي تعبر منها التجارة العالمية.

وتناول اللقاء مسارات التنسيق بين القاهرة وموسكو تجاه التطورات الدولية، وآفاق التعاون الروسي مع القارة الإفريقية، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية والتعاون الاقتصادي واللوجستي بين البلدين.

موقف مصر مهم للغاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم يشهد أحداثًا كبيرة تستدعي استمرار التشاور بين البلدين، مضيفًا: «دائمًا نتطلع إلى معرفة موقف مصر، فموقف مصر مهم للغاية».

وأكد حرص روسيا على مواصلة التنسيق الثنائي مع القاهرة، معربًا عن تطلع موسكو إلى توسيع التعاون مع دول القارة الإفريقية.

السيسي: حريصون على استمرار إمدادات الحبوب

ومن جهته، وصف الرئيس السيسي نظيره الروسي بـ«الصديق العزيز»، مؤكدًا توافق البلدين على أهمية علاقاتهما المشتركة وتعاونهما في عدد من الملفات والمشروعات الكبرى.

وأشار إلى تطلع مصر للتنسيق مع روسيا بشأن الأزمات التي تنعكس على الممرات المائية التي تمر عبرها حركة التجارة الدولية، وفي مقدمتها قناة السويس.

وقال مخاطبًا بوتين: «أنت تعلم أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ونحن حريصون على استمرار هذه الإمدادات، وأي آلية للتنسيق يجب أن نعمل بها سويًا»، موضحًا أن هذا الملف سيكون ضمن مناقشات الجانبين.

وهنأ الرئيس السيسي نظيره الروسي مقدمًا بمناسبة عيد ميلاده في أكتوبر المقبل، قائلًا: «أهنئك بعيد ميلادك مقدمًا».

 

مشروع محطة الضبعة النووية

وجّه الرئيس السيسي الشكر إلى بوتين والشركات الروسية على التعاون في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بوصفه أحد أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين.

وتتولى مؤسسة «روساتوم» الروسية، تنفيذ المحطة، التي تضم 4 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، فيما تستهدف خطة المشروع بدء تشغيل الوحدة الأولى عام 2028.

وشهد المشروع خلال يوليو الماضي، تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية، في خطوة تعكس تقدم التنفيذ والشراكة المصرية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

مركز للحبوب والطاقة في مصر

طرح بوتين، خلال لقائه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في موسكو، أبريل الماضي، مقترح إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر، كما وجّه الحكومة الروسية للعمل مع القاهرة بشأن إمدادات الغذاء، خاصة الحبوب، ورحبت مصر بالمبادرة.

وبحث الجانبان، خلال أغسطس الماضي، تعزيز التعاون في الحبوب وسلاسل الإمداد، وزيادة الاستثمارات الروسية، ودفع مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مصر في قمة بريكس

تستضيف الهند القمة الـ18 لتجمع بريكس يومي 12 و13 سبتمبر، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة».

وتشارك مصر في القمة للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى التجمع في يناير 2024، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة المغلقة لقادة الدول الأعضاء، وأخرى في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء.

السيسي الرئيس السيسي بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

الأتوبيس الترددي BRT

الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

أسعار برامج العمرة 2026

​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

بالصور

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد