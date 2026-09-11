جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد مواعيد تسكين الطلاب والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد حسب الكليات، مع تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول والإقامة.

وتبدأ أعمال التسكين يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 لطلاب كليات الطب البشري والصيدلة والعلوم، ويوم الإثنين 21 سبتمبر لطلاب كليات الطب البيطري والزراعة والآداب، بينما يتم تسكين طلاب كليتي الهندسة وعلوم الرياضة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر.

ويستكمل جدول التسكين يوم الأربعاء 23 سبتمبر لطلاب كليتي التمريض والتربية، فيما خصصت إدارة المدن الجامعية يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 لتسكين التخلفات.

وأوضحت إدارة المدن الجامعية أن الأوراق المطلوبة للتسكين تتضمن نموذجًا مطبوعًا من نتيجة القبول على موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد، و4 صور شخصية للطالب أو الطالبة، وصورتين من بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورتين من بطاقة الرقم القومي سارية لولي الأمر، بالإضافة إلى بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين فقط.

وتشمل المستندات المطلوبة صورتين دمغة عادية من البوسطة، وطابع خدمات تعليمية فئة 50 جنيهًا من خزينة المدن، وحافظة بلاستيك، مع ضرورة وجود فيزا لسداد المصروفات، إلى جانب إجراء تحليل المخدرات بكلية الطب وإحضار إيصال التحليل القائم للتأكد من إجراء التحليل للطالب.

وشددت إدارة المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لكل كلية، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة، لاستكمال إجراءات التسكين في المواعيد المقررة