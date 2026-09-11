الأوقاف تعلن أسماء المرشحات لدخول الاختبارات التحريرية لعضوية المحكمات الدوليات

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهنَّ حق دخول الاختبارات التحريرية المركزية لعضوية المحكَّمات الدوليات والمحليات، من عضوات هيئات التدريس المتخصصات في علوم القرآن والقراءات، أو شيخات وعضوات المقارئ المعتمدات، أو الحاصلات على المركزين الأول أو الثاني في المسابقات القرآنية العالمية التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية.

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم الجمعة، أنه يشترط ألا يقل السن عن ٢٥ عامًا.

أسماء المرشحات لدخول الاختبارات التحريرية المركزية لعضوية المحكمات الدوليات

وأوضحت الأوقاف أن الاختبارات التحريرية المركزية تُعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ونبهت وزارة الأوقاف إلى ضرورة إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي عند الحضور لأداء الاختبار.

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