بالأرقام.. كشف حساب محمد الشيخ بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة رحيل محمد الشيخ عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين مصطفى شبيطة، نجم الفريق السابق، لتولي المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

كشف حساب الشيخ مع دجلة

وكتب محمد الشيخ، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، فصلا جديدا في مسيرته التدريبية، بعدما نجح في قيادة الفريق خلال السنوات الماضية وتحقيق مجموعة من النتائج والإنجازات التي جعلته أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالفريق الدجلاوي.

وخاض الشيخ 50 مباراة مع وادي دجلة منذ صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، حقق خلالها 19 انتصارًا، مقابل 18 تعادلًا و13 هزيمة، ليؤكد امتلاكه خبرة جيدة في التعامل مع منافسات الدوري الممتاز.

وكان للمدرب دور بارز في إعادة وادي دجلة إلى دوري الأضواء، بعدما ساهم في احتلال الفريق المركز الثاني في دوري المحترفين، ليحجز بطاقة العودة إلى الدوري الممتاز.

ولم تتوقف إنجازات الشيخ عند هذا الحد، حيث قاد وادي دجلة لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس عاصمة مصر خلال المشاركة الأولى للفريق في البطولة، في إنجاز يعكس قدرته على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

دجلة يستعد لمواجهة المقاولون

كما ارتبط اسم المدرب بواحدة من أبرز مباريات وادي دجلة في الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوز تاريخي على الزمالك بنتيجة 2-1، في أول انتصار لدجلة على الفريق الأبيض.

أما مع بداية الموسم الحالي، فقد جاءت النتائج متباينة، حيث استهل الفريق مشواره بالتعادل مع زد سلبيًا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على إنبي بنتيجة 3-1، ثم تعادل مع القناة بدون أهداف، بينما تلقى خسارة أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

ويستعد وادي دجلة لخوض مواجهة قوية أمام المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.