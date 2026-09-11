وادي دجلة يوجه الشكر لـ محمد الشيخ ويعين مصطفى شبيطة مديرًا فنيًا

أعلن نادي وادي دجلة رحيل محمد الشيخ عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين مصطفى شبيطة، نجم الفريق السابق، لتولي المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار إدارة وادي دجلة بعد مرور 4 جولات من منافسات الموسم الجديد، خاض خلالها الفريق 4 مباريات تحت قيادة محمد الشيخ، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى هزيمة واحدة.

ويستعد وادي دجلة لخوض مواجهة قوية أمام المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل وادي دجلة حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المراكز الثلاثة التي تسبقه في جدول المسابقة.

ويأمل مصطفى شبيطة في تحقيق انطلاقة قوية مع الفريق، وتحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب.