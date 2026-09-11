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عبد اللطيف: قراراتنا لا تُتخذ بمعزل عن أولياء الأمور.. ونسألهم: أولادكم بيتعلموا أحسن ولا لأ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد اللطيف: قراراتنا لا تُتخذ بمعزل عن أولياء الأمور.. ونسألهم: أولادكم بيتعلموا أحسن ولا لأ؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمد البدوي

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى وجود شراكات دولية في مجال التعليم الفني، من بينها التعاون مع إيطاليا وألمانيا.

المجلس الوطني للتعليم والابتكار

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال جلسة نقاشية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، أن المجلس الوطني للتعليم والابتكار يشارك في وضع الاستراتيجية العامة للتعليم، مؤكدًا أن الاستراتيجية لا ترتبط بشخص الوزير، وإنما تستهدف استمرار العمل عليها مهما تغيرت القيادات.

وقال محمد عبداللطيف إن الوزارة عندما تولى مسؤوليتها كانت هناك استراتيجية للتعليم مرتبطة برؤية مصر 2030 وخطة الحكومة، ويتم العمل وفقًا لهذه الاستراتيجية، موضحًا أن الوزير الذي يأتي بعده سيستكمل العمل عليها، حتى لا تتغير استراتيجية التعليم بتغير الأشخاص.

آليات التعامل مع بعض المشكلات

وأضاف أن الاختلاف بين الوزراء قد يكون في آليات التعامل مع بعض المشكلات المزمنة وطرق حلها، وفقًا للآليات والظروف الموجودة في التوقيت الذي يتولى فيه كل وزير المسؤولية، لكن الإطار العام للاستراتيجية يظل قائمًا.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن القرارات التي تتخذها الوزارة لا تتم بمعزل عن أولياء الأمور أو العاملين في الميدان، قائلًا: «إحنا بناخد القرار من قلب الميدان».

الاستعانة بالمركز القومي للبحوث

وأوضح أن الوزارة تجتمع بشكل مستمر مع المعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور، إلى جانب الاستعانة بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يضم نحو 120 دكتورًا في كليات التربية، لدراسة القرارات قبل اتخاذها.

وأشار إلى أن الوزارة تناقش الآراء والتصورات المختلفة مع المعلمين وأولياء الأمور، للوصول في النهاية إلى القرار الذي يحقق الصالح العام، مؤكدًا أن عملية اتخاذ القرار تمر بدراسة ومناقشات قبل إقراره.

وكشف محمد عبداللطيف عن قيامه بزيارة أكثر من 630 مدرسة بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أنه حرص خلال هذه الزيارات على لقاء أولياء الأمور في القرى والمدن الساحلية والأقاليم ومختلف المناطق، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن العملية التعليمية.

وأكد أن الوزارة لديها آليات متعددة لتقييم الأداء ورصد شكاوى وتقييمات أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من جميع القرارات والإجراءات هو تحسين مستوى تعلم الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم: «الهدف إن إحنا الولاد تتعلم أحسن، وده هدف الرئيس، وده اللي إحنا بنسعى لمصلحة ولادنا».

وطرح محمد عبداللطيف سؤالًا على أولياء الأمور لتقييم ما تحقق في منظومة التعليم خلال الفترة الماضية، قائلًا: «هو ولادك بيتعلموا كده أحسن ولا لأ؟»، مضيفًا أن السؤال الأهم الذي يمكن أن يطرحه كل ولي أمر على نفسه هو: «ولادك بيتعلموا دلوقتي أحسن ولا من سنتين أحسن؟».

المجلس الوطني للتعليم والابتكار التعليم وزير التربية والتعليم التعليم الفني

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