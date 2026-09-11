دعاء آخر ساعة للجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. 20 دعاء للرزق والفرج وقضاء الحوائج

يحرص المسلمون على اغتنام آخر ساعة للجمعة الأخيرة من شهر ربيع الأول بالدعاء، لما ورد في السنة من فضل الدعاء في هذه الساعة، ومع حلول أول أيام شهر ربيع الأول تزداد رغبة كثيرين في الإكثار من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالرزق والفرج والمغفرة، ويجوز للمسلم قول دعاء الجمعة الأولى من ربيع الأول ليدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وأن يتحرى أوقات إجابة الدعاء وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية للمؤمن تجلب له الخير كله.

20 دعاء لآخر ساعة يوم الجمعة

يستحب لكل مؤمن أن يستغل فرصة دعاء آخر ساعة يوم الجمعة في قول أدعية تجلب له خيري الدنيا والآخرة، ومن أفضل 20 دعاء للرزق والفرج وقضاء الحوائج هي:

اللهم اغفر لي ذنوبي، وارحمني، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني.

اللهم فرّج همي، ونفّس كربي، واقضِ حاجتي، ويسّر أمري.

اللهم اقضِ عني الدَّين، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم افتح لي أبواب الخير والرحمة والرزق، واصرف عني كل سوء.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وفرّج كرب المكروبين.

اللهم اجبر خاطري، وطمئن قلبي، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه الخير لي.

اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجةً فيها رضاك إلا قضيتها.

اللهم ارزقني راحة البال، وصلاح الحال، وبركة العمر والعمل والرزق.

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل عسر يسرًا.

اللهم اهدني وسددني، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبّت قلبي على طاعتك.

اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وبركة في حياتي.

اللهم احفظ أهلي وأحبتي، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر لنا وارحمنا برحمتك.

اللهم حقق لنا من الأماني أصلحها، واصرف عنا من الأقدار أسوأها.

اللهم اختم لنا هذا اليوم بالمغفرة والرضوان، واكتب لنا فيه الخير والبركة والقبول.

أفضل أدعية يوم الجمعة للرزق والبركة

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم اغفر للمسلمين جميعًا، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا.

دعاء الجمعة لتفريج الهموم وقضاء الحوائج

1- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

2- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

3- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

4- «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق والفرج

5- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6- «يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

11- « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

12- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه».