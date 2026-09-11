دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات

في الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الأول، يحرص المسلمون على اغتنام فضل يوم الجمعة بالإكثار من الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتضرع إلى الله تعالى بأن يختم هذا الشهر بالخير والبركة، وأن يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحقق الأمنيات.

ولا يوجد دعاء مخصوص شرعًا عن الجمعة الأخيرة من ربيع الأول، لكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويرجو فضل الله ورحمته في هذا اليوم المبارك.

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تقضي حاجتي، وتفرج كربتي، وتيسر أمري، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقضِ لي ما في قلبي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم إن كانت حاجتي عندك قريبة فقربها، وإن كانت بعيدة فقربها بقدرتك، وإن كانت مستحيلة في نظري فهي عليك هينة، يا رب لا تردني خائبًا، ولا تحرمني لذة الإجابة، وارزقني ما أتمنى عاجلًا غير آجل، إنك على كل شيء قدير.

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

(اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ).

الدعاء باسم الله العظيم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. (اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ)، لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك.

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ).

دعاء آخر جمعة من ربيع الأول

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. (دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.

يا رب لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض لا شريك لك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أسألك ياربي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، يارب ساعدني في قضاء حاجتي، وارزقني تيسيرا لا ينقطع.

رب أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم برحمتك ارحمني واقضي حاجتي، ولا تشمت بي عدو أو حاقد، اللهم ارزقني السعادة وهبني راحة البال.

لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض والقادر على كل شيء، أسألك يا ربي أن ترزقني خيرا مما ترزق به عبادك الصالحين، وأن تأتيني من فضلك العظيم، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأعطني حاجتي يا الله.

دعاء يوم الجمعة

ياذا المعروف.. الذي لا ينقضي أبدًا، و يا ذا الأيادي. التي لا تحصى عددا، و يا ذا. الوجه الذي لا يطفأ سرمدا، أسألك أن.. تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم، وأن تكفيني, شر كل ذي شر، بك أدرأ في نحره، و أعوذ بك من. شره و أستعينك عليه.

اللهم أعني على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلا نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة. أغفر مالا يضرك، وهب لي ما لا ينقصك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين.

اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويعالم كل خفية ، ويكاشف كل كرب وبلية، و يا منجي. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. نجني من كل بلاء ومرض. إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. غير ان عافيتك هي اوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ألا يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك.

اللهم احرسني. بعينك التي لا تنام، واكفني. بركنك الذي لا يرام، واحفظني. بعزك الذي لا يضام، وارحمني بقدرتك، أنت ثقتي ورجائي، أسألك أن تكفيني شر كل ذي شر، وأسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جميلاً، وأسألك العافية من كل بلية، اللهم بك أدفع ما أنا فيه، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلّا الله الملك الحق المبين، لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله.

ربنا ورب آبائنا الأولين. . سبحانك إنّي كنت من الظالمين.. لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير اللهم أنك تعلم.. سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم.. حاجتي؛ فاعطني سؤالي، وتعلم.. ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي، ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني. إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.

أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد كشف ما نزل به.. إلا منك، لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين، واكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم.

دعاء للمسلم لا يرد

- اللهم إني اسئلك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، واسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وأذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت بخ فرجت يا أرحم الراحمين يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ارزقني.

سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا العزة والجبروت يامالك الملك والملكوت أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بة نفسك أو استاثرت بة في علم الغيب عندك او علمتة احد من خلقك أن ترزقني، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يارب يارب يارب يامالك الملك يامالك الملك يامن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بغير حساب ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن تقضي حاجتي.

- سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم اني اعوذ بك من ساعة السوء و يوم السوء و ليلة السوء و صديق السوء و جار السوء و أعوذ بك من ذو الوجهين و ذو اللسانين و أعوذ بك من إبليس و ذريته و شياطينه و أعوذ بك من الحديد و الحريق و الطريق و ساعة الغفله ربنا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم اني حصنت نفسي و أهل بيتي جميعاً بالحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم و دفعت عني و عنهم السوء بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللهم إني أعوذ بك من بكاء يرهقني،وهمّ يفجعني، اللهم اجبر خاطري ، واشرح لي صدري، استغفرك ربي من گل الذُنوب و الخطايا.