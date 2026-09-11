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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقف أشرف داري من مواجهة أبو قير للأسمدة

أشرف داري
أشرف داري
حمزة شعيب

 

حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، من المشاركة في مباراة أبو قير للأسمدة المقبلة، بعدما أكد جاهزية اللاعب وعدم تعرضه لأي إصابة خلال المباراة الودية أمام أهلي بني غازي الليبي.

وشارك أشرف داري في ودية الأهلي أمام أهلي بني غازي، والتي أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش، وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد، دون أن يتعرض المدافع المغربي لأي إصابة.

أشرف داري جاهز لمباراة أبو قير للأسمدة

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن أشرف داري لا يعاني من أي إصابة، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات والمباريات، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

ويترقب الجهاز الفني موقف اللاعب خلال التدريبات المقبلة، لحسم إمكانية الاستعانة به في مواجهة أبو قير للأسمدة، وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقلها قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

الأهلي يمتلك 10 نقاط في الدوري

ويحتل الأهلي حاليًا أحد مراكز المقدمة بعدما حصد 10 نقاط من 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث حقق الفوز على إنبي وزد وسموحة والشرقية، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى استعادة نغمة الانتصارات أمام أبو قير للأسمدة، ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري خلال الجولات المقبلة.

أشرف داري أبو قير للأسمدة الأهلي

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