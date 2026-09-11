تفاصيل جولة الحفلات المقبلة لـ كاظم الساهر.. تنطلق من مصر

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديد في القاهرة، يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، في إطار لقائه بجمهوره المصري بالتزامن مع طرح ألبومه الغنائي الجديد "بلا عنوان"، وذلك في حفل من تنظيم شركة ربيع مقبل.

يقام الحفل في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على أن تنطلق الفعاليات في تمام الساعة السابعة مساءً.



وطُرحت تذاكر الحفل بعدة فئات سعرية، تبدأ من 1800 جنيه، وتتدرج إلى 2000 و2250 جنيهًا، ثم 10 آلاف و11 ألفًا و12 ألفًا و14 ألفًا و15 ألف جنيه، فيما تصل أعلى فئة إلى 25 ألف جنيه.



من ناحية أخرى، طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أحدث ألبوماته الغنائية «بلا عنوان»، عبر جميع المنصات الموسيقية.

وحرص كاظم الساهر على إعلان طرح الألبوم لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وكتب: «ألبومي الجديد بلا عنوان صار متوفّرًا على كل المنصات، ولا يمكن وصلكم الخبر من بدري؟».

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات، كان كاظم الساهر قد طرح عددًا منها بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، قبل اكتمال العمل وطرحه في صورته النهائية.