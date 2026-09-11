استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته فتاة تُدعى دينا محمد، من محافظة الإسكندرية، وجهت خلاله استغاثة إلى أجهزة الدولة، زاعمة تعرضها للتهديد بعد اكتشافها وجود كاميرا مراقبة داخل غرفة نومها، بحسب ما ورد في الفيديو.

وقالت دينا إنها تركت الإسكندرية وانتقلت إلى القاهرة للعمل، واستأجرت غرفة في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، مشيرة إلى أن ابن صاحبة الفيلا وضع كاميرا داخل غرفة نومها دون علمها، قبل أن تتعرض، بحسب روايتها، للتهديد بما وصفته بـ«الفضيحة».

وأضافت الفتاة أنها لم تكن تعلم بوجود الكاميرا، مؤكدة أنها تطالب بالحصول على حقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أشارت في الفيديو إلى أن الشخص الذي تتهمه بتهديدها يمتلك سلاحًا مرخصًا.

وطالبت دينا الجهات المختصة بسرعة التدخل والتحقق من صحة ما ورد في استغاثتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



