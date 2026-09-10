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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الإمارات والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وعددا من الاتفاقات

رئيس دوله الامارات
رئيس دوله الامارات
أ ش أ

شهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذه الاتفاقات تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا، وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتهما الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.

وتشمل الاتفاقيات: إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء "مجلس الاستثمار الإماراتي – الألماني"، وإعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، ومذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، وترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، وخطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، وإعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة.

كما تضمنت الاتفاقيات: إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، ومشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، ومذكرة تفاهم في مجال الثقافة.

الإمارات ألمانيا ألمانيا الاتحادية مذكرات التفاهم النقل الجوي

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