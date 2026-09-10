السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة نظرا لقيامها بأعمال ربط خط المياه قطر 1600مم بمرشحات التوسعات الجديدة بمحطة مياه شمال حلوان.

قطع المياه

وسيتم قطع المياه عن مناطق (عزبة الوالدة – عرب الوالدة – الملأة – منطقة المصانع – وادى حوف – تقسيم النصر للسيارات – مساكن الضباط – جامعة العاصمة "حلوان").

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 12-9-2026 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.