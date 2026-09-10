الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

قرر نادي الزمالك معاقبة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم ماليا بسبب تصريحاته عبر وسائل الاعلام دون إذن مسبق من إدارة النادي.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيطبق لائحة العقوبات على اللاعب حيث تم اتخاذ قرار مسبق بعدم الحديث لوسائل الاعلام دون إذن .

وأوضح : العقوبة على أحمد فتوح سواء تحدث بشكل مباشر مع وسائل الاعلام أو تم نقل الحديث وفق اللوائح.

أزمة أمير هشام وأحمد فتوح

رد الإعلامي أمير هشام على تصريحات أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي انتقد خلالها نشر تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بينهما، مؤكدا أن ما تم نشره جاء بعد إرسال التصريحات للاعب وموافقته عليها.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «رغم أن التواصل كان هاتفيا، ومع ذلك بعتلك تصريحاتك مكتوبة زي ما هى وبعد موافقتك وكان ردك '' زي الفل».

وكان أحمد فتوح قد رد على تصريحات أمير هشام عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، قائلًا: «للأسف الشديد تواصل معايا أحد الإعلاميين واضطريت للرد، لأنه كان يتعامل معايا كأخ يطمئن على ابتعادي عن الملعب خلال الفترة الماضية، وكان بيسألني عن إصابتي وهل سأجدد مع النادي أم لا».

وأضاف: «وفوجئت بأنه قد نشر كل ما ذكرته له، والمكالمة لم تكن مداخلة على الهواء أو لقاء مباشر، بل اتصال تليفوني أخوي لمجرد الاطمئنان على إصابتي ليس إلا».

وتابع فتوح: «لم أكن أتوقع أبدًا من هذا الشخص أن يقوم بنشر كل ما ذكرته، حيث إنه كان يحدثني كأخ لي ليس إلا، وكنت أسرد له بكل ود».

وأوضح لاعب الزمالك: «وخاصة أنني من كباتن الفريق وأعلم اللوائح جيدًا، ويشهد جميع زملائي بالملعب بمدى التزامي في الملعب».

واختتم أحمد فتوح رسالته قائلًا: «وبالفعل سأتخذ إجراء رسمي ضده»، في إشارة إلى عزمه اتخاذ خطوات قانونية أو رسمية ضد الإعلامي، اعتراضًا على نشر تفاصيل المكالمة التي دارت بينهما.