وعد خاص من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك وبطل جيبوتي

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك وعد العديد من اللاعبين بالحصول على فرصة للمشاركة في مباراة بورت الجيبوتي يوم السبت المقبل في مواجهة العودة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، المباراة ستشهد ظهور العديد من اللاعبين الغير مشاركين في المباريات خلال الفترة الماضية على رأسهم محمد عواد وأحمد حسام وعبدالله السعيد وناصر منسي وغيرهم من اللاعبين.

مباراة الزمالك ضد بطل جيبوتي

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق أيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب مسابقة الدوري.