أعلنت شركة “تذكرتي” عن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وإيه إس بورت، بطل جيبوتي، في مباراة إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في مباراة إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يفوز على بطل جيبوتي

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق أيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد شحاتة الهدف الأول في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة شيكو بانزا ليضعها في شباك الفريق الجيبوتي.

وسجل شيكو بانزا الهدف الثاني في الدقيقة 37 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة بعد تحويله ركنية في مرمى الفريق الجيبوتي.

وسجل مهدي حسين محبي الهدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك.