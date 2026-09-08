قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حتحوت: بيزيرا يصل خلال أيام.. والزمالك قد يحصل على 3 ملايين دولار

بيزيرا
بيزيرا
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن آخر تطورات ملف المحترف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب من المنتظر أن يصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتنفيذ الشرط الذي وضعه النادي قبل إعادة فتح باب التفاوض بشأن رحيله.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»: «بيزيرا هيوصل مصر خلال أيام، لا جديد، اتقالت أكتر من مرة، لكن هو حصل على وعد بأنه بعد ما ييجي وينفّذ شرط الزمالك للتفاوض من جديد، هيحصل على الموافقة بالرحيل».

وأضاف: «ما نعلمه إنه مبدئيًا الزمالك شايف إنه هيكون فيه استفادة مالية، وهيكون حقق شرطه بأن اللاعب ييجي مصر وبعدها يتفاوض».

وأوضح حتحوت أن موقف الزمالك منذ بداية الأزمة كان قائمًا على عدم غلق الباب أمام رحيل اللاعب بشكل نهائي، قائلًا: «لو تفتكروا البيان الأول، لما بيزيرا قال إنه مش جاي، الزمالك كان قال إن اللاعب مش معروض للبيع، خصوصًا إنه مش في مصر.. فالزمالك كان سايب الباب مفتوح: لما تيجي مصر نبقى نشوف».

وأشار إلى أن رحيل بيزيرا قد يمثل انفراجة مالية مهمة للزمالك، موضحًا: «العرض ممكن الزمالك يحصل بموجبه، في الخطوة الأولى، في القسط، على 3 ملايين دولار، وهيبقى بالنسبة للزمالك بيحقق انفراجة كبيرة».

وتحدث الإعلامي عن كيفية استفادة النادي من المقابل المالي المنتظر للصفقة، قائلًا: «إزاي هتستغل الأموال وتتوزع لتخفيض الديون من ناحية، ولتسديد مستحقات اللاعبين من ناحية، ولتسيير العجلة من ناحية أخرى».

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد على إمكانية وصول القيمة الإجمالية للصفقة إلى مبلغ أكبر، قائلًا: «ممكن الصفقة توصل لـ5 أو 6 ملايين دولار، لكن هو مش عرض دلوقتي مكتمل.. لكن أنا بقولكم إن ده غالبًا اللي هيحصل في نهاية الأمر حين يصل بيزيرا إلى الزمالك، اللي يبدو أن علاقته بتنتهي مع القلعة البيضاء، ويستفيد الزمالك من الناحية المالية».

وتترقب جماهير الزمالك وصول بيزيرا إلى مصر، في ظل الحديث عن إعادة فتح ملف رحيله والتفاوض بشأن العرض المالي، وسط توقعات بأن تحقق الصفقة عائدًا ماليًا يساعد النادي في التعامل مع التزاماته خلال الفترة المقبلة.

كونراد بيزيرا الزمالك رحيل بيزيرا جماهير الزمالك القلعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

دز علي جمعة

هل يجوز الجمع بين تحية المسجد والركعتين بين الأذان والإقامة؟.. علي جمعة يوضح

ندوة البحوث الإسلاميَّة بمدينة البعوث تسلِّط الضوء على جهود الأزهر في الحفاظ على المصحف

وإنَّا له لحافظون.. البحوث الإسلاميَّة تسلِّط الضوء على جهود الحفاظ على المصحف الشريف

هل يجوز للمرأة ترديد الأذكار او التسبيح أثناء الحيض ؟

هل يجوز للمرأة ترديد الأذكار او التسبيح أثناء الحيض ؟ .. عالم أزهري يجيب

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد