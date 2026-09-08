حتحوت: بيزيرا يصل خلال أيام.. والزمالك قد يحصل على 3 ملايين دولار

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن آخر تطورات ملف المحترف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب من المنتظر أن يصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتنفيذ الشرط الذي وضعه النادي قبل إعادة فتح باب التفاوض بشأن رحيله.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»: «بيزيرا هيوصل مصر خلال أيام، لا جديد، اتقالت أكتر من مرة، لكن هو حصل على وعد بأنه بعد ما ييجي وينفّذ شرط الزمالك للتفاوض من جديد، هيحصل على الموافقة بالرحيل».

وأضاف: «ما نعلمه إنه مبدئيًا الزمالك شايف إنه هيكون فيه استفادة مالية، وهيكون حقق شرطه بأن اللاعب ييجي مصر وبعدها يتفاوض».

وأوضح حتحوت أن موقف الزمالك منذ بداية الأزمة كان قائمًا على عدم غلق الباب أمام رحيل اللاعب بشكل نهائي، قائلًا: «لو تفتكروا البيان الأول، لما بيزيرا قال إنه مش جاي، الزمالك كان قال إن اللاعب مش معروض للبيع، خصوصًا إنه مش في مصر.. فالزمالك كان سايب الباب مفتوح: لما تيجي مصر نبقى نشوف».

وأشار إلى أن رحيل بيزيرا قد يمثل انفراجة مالية مهمة للزمالك، موضحًا: «العرض ممكن الزمالك يحصل بموجبه، في الخطوة الأولى، في القسط، على 3 ملايين دولار، وهيبقى بالنسبة للزمالك بيحقق انفراجة كبيرة».

وتحدث الإعلامي عن كيفية استفادة النادي من المقابل المالي المنتظر للصفقة، قائلًا: «إزاي هتستغل الأموال وتتوزع لتخفيض الديون من ناحية، ولتسديد مستحقات اللاعبين من ناحية، ولتسيير العجلة من ناحية أخرى».

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد على إمكانية وصول القيمة الإجمالية للصفقة إلى مبلغ أكبر، قائلًا: «ممكن الصفقة توصل لـ5 أو 6 ملايين دولار، لكن هو مش عرض دلوقتي مكتمل.. لكن أنا بقولكم إن ده غالبًا اللي هيحصل في نهاية الأمر حين يصل بيزيرا إلى الزمالك، اللي يبدو أن علاقته بتنتهي مع القلعة البيضاء، ويستفيد الزمالك من الناحية المالية».

وتترقب جماهير الزمالك وصول بيزيرا إلى مصر، في ظل الحديث عن إعادة فتح ملف رحيله والتفاوض بشأن العرض المالي، وسط توقعات بأن تحقق الصفقة عائدًا ماليًا يساعد النادي في التعامل مع التزاماته خلال الفترة المقبلة.