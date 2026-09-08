محامي زيزو يصعّد ضد الزمالك.. ويهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية

صعّد أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، تحركاته القانونية ضد نادي الزمالك، بعد قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بحفظ شكوى اللاعب بشأن مستحقاته المالية، مؤكدًا تقدمه باستئناف على القرار والمطالبة بإلغائه.

وقال عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه تم إخطاره بقرار حفظ شكوى زيزو، وفي اليوم نفسه طلب الاطلاع على حيثيات القرار، مشيرًا إلى أن القانون يمنحه 10 أيام للاستئناف، إلا أنه لم يتسلم حتى الآن حيثيات الحكم، معتبرًا أن عدم إخطاره بها يمثل إخلالًا بحقوق الدفاع.

وأضاف أن عدم صدور أو تسليم حيثيات القرار يثير تساؤلات حول أسباب حفظ الشكوى، موضحًا أن لجنة شؤون اللاعبين طلبت منه يوم 6 يوليو تقديم أي مستندات أو أمور جديدة ومنحته مهلة أسبوعين، قبل أن يصدر القرار يوم 14 يوليو، وهو ما اعتبره إخلالًا بحقوق الدفاع.

وأوضح محامي زيزو أن طلباته أمام لجنة الاستئناف تتضمن إلغاء قرار حفظ شكوى اللاعب، وإلزام الزمالك بسداد مستحقاته كاملة، والتي تبلغ نحو 82.5 مليون جنيه، مؤكدًا أن النادي لم يقدم، بحسب ما ذكره، أي إيصال يثبت حصول زيزو على مستحقاته الخاصة بعقده الأخير.

وفيما يتعلق بما تردد عن تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو أمام النيابة العامة، أكد عبد العزيز أنه لم يتلق أي إخطار من النيابة بشأن وجود شكوى ضد اللاعب.

وشدد محامي زيزو على أن اللاعب سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» حال صدور قرار من لجنة الاستئناف ضده أو الحكم له بمقابل مالي أقل من قيمة مستحقاته المطالب بها.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن زيزو، لو كان لاعبًا أجنبيًا، كان بإمكانه اللجوء مباشرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، إلا أنه باعتباره لاعبًا مصريًا، كان يتعين عليه البدء بإجراءات التقاضي أمام اتحاد الكرة أولًا.