مع بداية العام الدراسي الجديد، تبحث الأمهات عن أفكار وجبات مدرسية صحية للاطفال، وأن تكون سهلة التحضير ومتنوعة حتى لا يشعر الأطفال بالملل بسبب تكرار الوجبات التي يتناولها.

ولذلك كشف موقع هيلثي ، عن قائمة أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى مع دخول المدارس .

أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى مع دخول المدارس..

العسل:

يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في تعزيز مناعة الطفل .



الفاكهة والخضروات :



تحتوي الفاكهة والخضروات على العديد من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة .

الزبادي

تقديم الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل فيعتبر غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي أيضا.

الفول السوداني المحمص

ينصح بتناول السوداني بعد سن 5 سنين أو تناول زبدة الفول السوداني لأنها غنية بالبروتين و تحفز الشهية بعد سن عام.