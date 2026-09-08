الإحصـــــاء: 62.5% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال النصف الأول من عام 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتسجل 91 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 62.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع مشاركة مصر في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، إلى جانب اجتماع القمة لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص واليونان، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الواردات المصرية من قبرص إلى 75 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 304 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 75.3%.

مما يشير إلى وصول قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتسجل 166 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 360 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 53.9 % . ويرجع هذا الانخفاض لتراجع قيمة الواردات المصرية من قبرص .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال النصف الأول من عام 2026

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 23 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 20 مليون دولار.

3. أسمدة بقيمة 9 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6 مليون دولار.

5. مجموعات سلعية أخري بقيمة 33 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال النصف الأول من عام 2026

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 69 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 1.9 مليون دولار .

3. مجموعات سلعية أخري بقيمة 20.1 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 40 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 58.4 مليون دولار خلال نفس الفترة .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 18.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 14.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 ، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين فى مصر 887 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 950 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

وسجل عدد سكان مصر 109.4 مليون نسمة في سبتمبر 2026، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بقبرص طبقـًا لتقديرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2025 .