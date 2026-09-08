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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

أعلنت قناة MBC Action إذاعة مباراة الأهلي السعودي ضد منافسه ماميلودي صن دوانز ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية.

موعد مباراة الأهلي السعودي وصن دوانز

وتقام مبارة الأهلي السعودي ضد ماميلودي صنداونز يوم السبت 19 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 4:00 العصر بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والتأقلم على الأجواء قبل اللقاء.

استعدادات الأهلي السعودي لصن دوانز

ويستعد أهلي جدة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات بطولة كأس القارات، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة مشواره في البطولة.

ويضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا خاصًا للفريق خلال فترة وجوده في جنوب إفريقيا، يتضمن خوض التدريبات والاستعداد للمباراة وفقًا للموعد المحدد، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية قبل المواجهة القوية.

حقق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية 2026.

الأهلي السعودي MBC Action كأس القارات للأندية صن دوانز الأهلي السعودي وصن دوانز

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