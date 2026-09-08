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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على موقف إمام عاشور.. قائمة غيابات الأهلي عن لقاء المقاولون العرب

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم "الثلاثاء"، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار خلال مواجهة المقاولون، ومواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب.

كان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام فريق تيم إف سي خلال الفترة الماضية، ضمن استعداداته للمرحلة المقبلة، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف.

غيابات الأهلي أمام المقاولون

ويغيب عن الأهلي أمام المقاولون كلا من أحمد خالد كباكا ومحمد عبدالله حيث يؤديان تدريبات تأهيلية بعد معاناتهما من الاصابة.

فيما يظل موقف إمام عاشور من المشاركة أمام المقاولون العرب مجهولا بجانب كريم الدبيس الذي غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.

ويحسم المدير الفني للنادي الأهلي الحسين عموته ، موقفه النهائي من مشاركة مروان عطية في المباراة بعد غيابه عن تدريب أمس بسبب معاناته من نزلة برد.

الأهلي النادي الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري الأهلي والمقاولون

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