«كلام في السيما» يناقش تجربة الموسيقار محمود طلعت في الموسيقى الدرامية

ينظم مركز إبداع سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل، لقاءً جديدًا من صالون «كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق»، بعنوان «محمود طلعت.. هذا الموسيقار الشامل الذي أبدع في كل المجالات».

ويستضيف الصالون الموسيقار محمود طلعت، في لقاء يتناول تجربته في تأليف الموسيقى التصويرية والتلحين والتوزيع، وعلاقة الموسيقى بالصورة والإيقاع الدرامي، من خلال استعراض نماذج من أعماله، ومناقشة خصوصية توظيف الموسيقى في السينما والدراما والمسرح.

ويمتلك محمود طلعت رصيدًا متنوعًا في مجال الموسيقى الدرامية، حيث شارك في وضع الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من بينها مسلسلات «يتربى في عزو»، «إمام الدعاة»، «بعد الفراق»، «القاصرات»، «ولاد تسعة»، «سكة الهلالي»، «عباس الأبيض في اليوم الأسود»، «وسط البلد»، «هوجان» و«المداح»، إلى جانب أفلام «ابن القنصل»، «كتكوت»، «نمس بوند» و«الرجل الغامض بسلامته».

كما امتدت تجربته إلى المسرح، ومن أحدث أعماله الموسيقى والألحان لمسرحية «مشيرة الخطيرة» عام 2024.

وتتوقف المناقشة عند طبيعة الموسيقى التصويرية بوصفها عنصرًا فاعلًا في البناء الدرامي، واختلاف آليات كتابتها وتوظيفها وفق طبيعة العمل الفني، بما يفتح مساحة للتعرف على أدوات صناعة الموسيقى المرتبطة بالصورة، ودورها في التعبير عن الشخصيات والأحداث وتشكيل الإيقاع الدرامي.

ويشارك في اللقاء الفنان محمد رياض، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمؤلف والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقي والمونتير عمرو عاصم، إلى جانب عدد من الفنانين والمهتمين بالموسيقى والسينما.

ويأتي اللقاء في إطار برنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية لدعم مراكز الإبداع بوصفها منصات للحوار والتفاعل حول مختلف مجالات الفنون، وإتاحة الخبرات والمعارف المتخصصة للجمهور، بما يتسق مع توجهات وزارة الثقافة في دعم الإبداع، وتعزيز الوعي بالفنون، وتوسيع مجالات المشاركة الثقافية، وربط الأجيال الجديدة بالتجارب المؤثرة في مسيرة الفن المصري.