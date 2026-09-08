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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يبدأ في هذا الموعد.. «التموين» تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين

يبدأ في هذا الموعد.. «التموين» تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين
يبدأ في هذا الموعد.. «التموين» تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين
ولاء عادل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ خطة جديدة لتوفير السلع الأساسية في الأسواق، حيث تقرر طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، مع التوسع في عدد المنتجات المطروحة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 30 سلعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحركات حكومية تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين بكميات مناسبة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول المنتجات.

موعد طرح 12 سلعة أساسية من التموين

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الخطة يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وفقًا لما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية للمواطنين، على أن يجري التوسع في القائمة تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة التموين من خلال الخطة الجديدة زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ودعم توافر المنتجات الأساسية، خاصة مع استمرار التحركات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسواق.

أين تتوافر السلع الجديدة؟

حددت وزارة التموين عددًا من المنافذ التي سيتم من خلالها إتاحة السلع الجديدة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف المحافظات.

وتشمل منافذ البيع:

  • المجمعات الاستهلاكية.
  • أسواق اليوم الواحد.
  • الأسواق الدائمة.
  • المنافذ الثابتة.
  • المنافذ المتحركة.

وتعتمد الوزارة على تنوع منافذ التوزيع لتوسيع نطاق انتشار السلع، مع العمل على تحقيق تغطية جغرافية أكبر، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من المنتجات الأساسية بالقرب من مناطق تواجدهم.

 

التموين تستهدف زيادة المعروض في الأسواق

وتأتي خطة طرح السلع الجديدة بالتزامن مع إجراءات تستهدف تعزيز المعروض في الأسواق، من خلال التوسع في منافذ البيع الحكومية وزيادة الكميات المتاحة من المنتجات الأساسية.

واستعرض وزير التموين خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لمتابعة الأسواق، إلى جانب جهود الرقابة على حركة تداول السلع.

وشهد الاجتماع متابعة موقف توافر المنتجات الأساسية، مع التأكيد على أهمية استمرار الإجراءات التي تساعد على توفير السلع للمواطنين والتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على استقرار الأسواق.

 

خطة للوصول إلى 30 سلعة أساسية

ولا تتوقف خطة وزارة التموين عند طرح 12 سلعة فقط، إذ تستهدف الوزارة زيادة عدد المنتجات المطروحة تدريجيًا إلى 30 سلعة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة لرفع حجم المعروض من السلع الأساسية، وتوفير منافذ بيع متعددة أمام المواطنين، إلى جانب استمرار المتابعة والرقابة على الأسواق.

وتستهدف الإجراءات الحكومية في مجملها دعم توافر السلع الأساسية، وتحسين انتشار المنافذ التي تتيح المنتجات للمواطنين، مع متابعة حركة الأسواق بصورة مستمرة.

التموين وزارة التموين منافذ التموين المجمعات الاستهلاكية أسواق اليوم الواحد

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