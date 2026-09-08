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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
أسماء عبد الحفيظ

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ مع بداية الدراسة، تلاحظ كثير من الأمهات إصابة أطفالهن بنزلات البرد والإرهاق بصورة متكررة، خاصة خلال الأسابيع الأولى، نتيجة الانتقال من أجواء الإجازة إلى روتين المدرسة والاختلاط اليومي بأعداد كبيرة من الأطفال.

لكن مرض الطفل مع بداية الدراسة لا يعني بالضرورة أن لديه ضعفًا في المناعة، فقد تكون بعض العادات اليومية سببًا في زيادة تعرضه للعدوى أو شعوره بالإرهاق.

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

وقال الدكتور يوسف علي، استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن اهتمام الأسرة بنمط حياة الطفل قبل وأثناء الدراسة يساعده على الحفاظ على صحته، مشيرًا إلى أهمية النوم الكافي والتغذية المتوازنة والنظافة الشخصية، مع عدم اللجوء إلى المكملات أو الأدوية بهدف تقوية المناعة دون استشارة الطبيب.

1- السهر وقلة النوم

يعد النوم من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها مع بداية الدراسة، خاصة أن السهر والاستيقاظ مبكرًا قد يؤديان إلى شعور الطفل بالإرهاق خلال اليوم.

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

وينصح بتنظيم مواعيد النوم تدريجيًا قبل بدء الدراسة، مع تقليل استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والحفاظ على موعد ثابت للاستيقاظ قدر الإمكان.

2- إهمال وجبة الإفطار

قد يؤدي الاستعجال في الصباح إلى خروج الطفل من المنزل دون تناول الإفطار، أو الاعتماد على الحلويات والعصائر فقط.

وأوضح يوسف علي أن الطفل يحتاج إلى وجبة متوازنة تساعده على بدء يومه بشكل أفضل، ويمكن أن تتكون من البيض أو الجبن مع الخبز، إلى جانب الفاكهة أو الخضروات حسب ما يناسبه.

3- الاعتماد على الأطعمة المصنعة

من الأخطاء الشائعة وضع المقرمشات والحلويات واللحوم المصنعة بشكل متكرر داخل اللانش بوكس لأنها سهلة وسريعة.

والأفضل التنويع في مصادر الغذاء، مثل البيض والجبن والدجاج المطهو جيدًا، مع إضافة الفاكهة والخضروات وتوفير المياه للطفل.

4- إهمال غسل اليدين

المدرسة بيئة يختلط فيها الأطفال بصورة مستمرة، لذلك يجب تعليم الطفل أهمية غسل اليدين بالماء والصابون، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي 

كما يفضل تعليمه عدم مشاركة زجاجة المياه أو أدوات الطعام مع زملائه، وتجنب لمس الوجه والعينين والفم بأيدٍ غير نظيفة قدر الإمكان.

5- قلة الحركة

بعد انتهاء اليوم الدراسي، قد يقضي الطفل ساعات طويلة أمام الهاتف أو التلفزيون، خاصة بعد العودة إلى المنزل.

وينصح استشاري الأطفال بتخصيص وقت مناسب للنشاط والحركة وفق عمر الطفل وحالته الصحية، مع تحقيق التوازن بين المذاكرة والراحة واللعب.

6- إعطاء الفيتامينات دون استشارة

تعتقد بعض الأمهات أن إعطاء الطفل الفيتامينات أو المكملات الغذائية قبل الدراسة يساعد على تقوية المناعة، إلا أن ذلك ليس ضروريًا لكل الأطفال.

ويحذر يوسف علي من إعطاء أي مكمل غذائي أو دواء للطفل بشكل عشوائي، موضحًا أن تحديد احتياج الطفل للفيتامينات يجب أن يتم وفق حالته الصحية ونظامه الغذائي وتقييم الطبيب.

هل مرض الطفل المتكرر يعني ضعف المناعة؟

وأكد استشاري الأطفال أن إصابة الطفل بنزلات البرد من وقت لآخر أمر وارد، خاصة مع بداية الدراسة والاختلاط بالأطفال، ولا تعني كل إصابة وجود مشكلة في جهاز المناعة.

لكن إذا كانت العدوى متكررة بصورة غير معتادة، أو شديدة، أو تستمر لفترات طويلة، أو يصاحبها فقدان وزن أو ضعف عام أو أعراض أخرى مقلقة، فيجب استشارة طبيب الأطفال لتقييم الحالة.

كيف تحافظين على صحة طفلك في المدرسة؟

يمكن للأم دعم صحة طفلها من خلال الاهتمام بنظام غذائي متوازن، والنوم الكافي، وشرب المياه، والنشاط البدني، وتعليمه قواعد النظافة الشخصية.

كما يجب الحرص على متابعة التطعيمات الموصى بها وفق الجدول الصحي للطفل، وعدم إعطائه المضادات الحيوية أو أدوية المناعة دون وصفة طبية.

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي العادات اليومية روتين المدرسة الدراسة أجواء الإجازة التطعيمات التطعيمات الموصى المضادات الحيوية أدوية المناعة النشاط البدني قواعد النظافة الشخصية البيض والجبن والدجاج الفاكهة والخضروات إهمال غسل اليدين الأطعمة المصنعة طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي السهر وقلة النوم تقوية المناعة الأجهزة الإلكترونية الحلويات الإفطار عدم إعطائه المضادات الحيوية أدوية المناعة دون وصفة طبية المكملات الأدوية النظافة الشخصية التغذية المتوازنة أهمية النوم الكافي ضعفًا في المناعة الاختلاط اليومي الأطفال والنوم الكافي هل مرض الطفل المتكرر يعني ضعف المناعة كيف تحافظين على صحة طفلك في المدرسة المكملات أو الأدوية بهدف تقوية المناعة والاستيقاظ السهر

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