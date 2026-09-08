شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة لمراجعة تراخيص العيادات ومراكز التجميل.

ضبط منتحلة صفة طبيب تجميل فى بورسعيد ومصادرة عقاقير طبية تستخدمها

جاءت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

أسفرت حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر ببورسعيد عن ضبط منتحلة صفة طبيب تجميل تقوم بعمل جلسات ليزر وحقن المرضى دون الحصول على أي تصريح بمزاولة المهنة، وتعمل داخل مركز تجميل غير مرخص.

وتم تحريز عدد كبير من الأدوية والحقن والفيالات مجهولة المصدر وغير مسجلة معدة للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل محضر جنحة بالقسم الذي تتبع له المنشأة، وإحالة الواقعة والمتهم إلى النيابة، وتم تشميع العيادة بالشمع الأحمر بناءً على قرار محافظ بورسعيد.