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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

عاطف
عاطف
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف محمد عاطف، لاعب فريق طلائع الجيش والمعار من نادي الزمالك، عن كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن قرار إعارته لم يكن برغبته، وأنه يسعى خلال الموسم الحالي لإثبات أحقيته باللعب للفريق الأبيض.

وقال محمد عاطف، خلال تصريحات عبر قناة «ON E»، إنه يركز منذ خروجه للإعارة على تقديم أفضل ما لديه، وإثبات أن انضمامه إلى الزمالك لم يكن صدفة، خاصة بعدما تعرض لانتقادات بشأن الصفقة ومستواه مع الفريق.

وأضاف: «أركز منذ خروجي للإعارة وأريد أن أثبت للناس أنني لم أنضم للزمالك صدفة، كان هناك كلام غير جيد، لكنني أخذت هذا الموسم تحديًا منذ البداية، وكان يقال إن صفقاتي لم تكن أفضل شيء، وإن شاء الله يكون موسم خير وأعود للزمالك مرة أخرى».

وتطرق لاعب طلائع الجيش إلى تفاصيل رحيله عن الزمالك، مؤكدًا أن الإعارة لمدة موسمين لم تكن اختياره، قائلًا: «خروجي للإعارة لمدة موسمين من الزمالك مش بمزاجي، وأنا لم أكن موافقًا على ذلك، وأُجبرت على الرحيل من قبل المدير الرياضي السابق جون إدوارد».

وأوضح عاطف أنه يشعر بالراحة خلال تجربته مع طلائع الجيش، مشيرًا إلى عدم وجود ضغوط عليه، وأنه يحظى بمعاملة جيدة داخل الفريق.

وتابع: «سعيد بتواجدي مع طلائع الجيش ولا توجد ضغوطات والتعامل معنا بشكل جيد، ولم يتواصل معي أحد من نادي الزمالك لكي أعود».

وأشار اللاعب إلى أن عقده مع الزمالك لا يزال ممتدًا، مؤكدًا أنه كان يحتاج إلى فرصة للمشاركة بشكل أكبر من أجل إثبات قدراته، قائلًا: «متبقي في عقدي مع الزمالك الموسم الحالي والمقبل، وكنت أحتاج فرصة لعب أكثر لكي أظهر».

واختتم محمد عاطف تصريحاته بالتأكيد على طموحه في ارتداء قميص منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أتمنى الانضمام لمنتخب مصر، ولم يحدث تواصل معي».

محمد عاطف لاعب فريق طلائع الجيش نادي الزمالك قناة «ON E» الزمالك جون إدوارد

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