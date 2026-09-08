موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني.. 11 رحلة عمرة ومكافآت مالية مُجزية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

11 رحلة عمرة ومكافآت مالية مُجزية..

محافظ الوادي الجديد تُكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادة العامة والأزهرية والتعليم الفني، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ مصطفى أحمد نقيب المعلمين بالمحافظة، والأستاذ ناصف أنيسي رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل آدم مدير عام شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب وقيادات المحافظة التنفيذية وأولياء الأمور.

وقامت المحافظ بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني والدمج، مهديةً (١١) رحلة عمرة للطلاب الأوائل على مستوى التعليم العام والأزهري والفني بالإضافة لمكافآت مالية مجزية، وقدّمت المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، راجيةً لهم التوفيق واستكمال مسيرة النجاح والتفوق، وأن يكونوا واجهة مشرّفة لمحافظة الوادي الجديد.

وأكّدت المحافظ خلال كلمتها، أن المحافظة حريصة على إقامة هذا المحفل العلمي كل عام؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو القاطرة الحقيقية لتنمية المجتمع، مؤكدةً على تقديم كافّة سبل الدعم والرعاية لأبناء المحافظة المتفوقين، ولافتةً أن المحافظة وفرّت هذا العام (٩٥) منحة كلية بالإضافة إلى عدد من المنح الجزئية بالتعاون والتنسيق مع (١٧) جامعة خاصة، بزيادة قدرها ٤٨ منحة كلية عن العام الماضي؛ لخدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص تعليمية متميزة لهم.

هذا وقد شمل الحفل عرض فيلم وثائقي حول (تاريخ التعليم بالوادي الجديد)، وعدد من الكلمات لمسئولي قطاعي التعليم العام والأزهري بالمحافظة، وفقرات فنية متنوعة من آداء إدارة الموهوبين بإدارة التربية والتعليم وقطاع الأزهر.

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعضاء اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار بدء أعمال تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الرابعة من المبادرة بالمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تابعت المحافظ مستجدات أعمال اللجنة وآليات تقييم المشروعات وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في اختيار المشروعات الأكثر تميزًا وابتكارًا، والقادرة على تقديم حلول ذكية ومستدامة للتحديات البيئية والتنموية.

وأكدت مجدي سعي المحافظة لمواصلة صدارة المشروعات الفائزة خلال هذه الدورة واستكمال ما حققته المشروعات المشاركة خلال الدورات السابقة من نجاحات متميزة، مشيرةً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المشروعات وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة، الهادفة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الأفكار الابتكارية في خدمة قضايا التنمية والحفاظ على البيئة.

محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني وفصول الخدمات المسائية، للعام الدراسي 2026/2027، وفقًا لحصر الفراغات والأماكن المتاحة بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة جاء كالتالي:

🔹إدارة الخارجة التعليمية

▪️ ١٩٠ درجة لمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية - وفصول الخدمات الملحقة ١٤٠ درجة حتى ١٨٩.٥ .

▪️مدرسة المروة التجارية ٢٤٠ درجة

🔹إدارة الداخلة التعليمية

▪️ مدرسة موط الصناعية ١٤٥ درجة

🔹 إدارة بلاط التعليمية

▪️الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة

▪️فصول ملحقة للتعليم الصناعى ١٩٠ درجة.

على أن يبدأ تلقي طلبات التقدم اعتباراً من اليوم الأثنين بجميع الإدارات التعليمية.