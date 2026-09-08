انفراجة مرتقبة للبنزين.. النفط يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع بسبب التصعيد الأمريكي الإيراني

سلطت صحيفة نيويورك بوست الضوء على قفزة أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن سائقي السيارات الأميركيين قد يحصلون على بعض الانفراجة في أسعار البنزين خلال الأسابيع المقبلة.

وارتفع خام برنت 1.5% إلى 97.73 دولارًا للبرميل، بعدما لامس 97.93 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 23 يوليو، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.8% إلى 93.10 دولارًا، في أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو. وجاءت المكاسب عقب تجدد القتال بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تقارير عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

ورغم ارتفاع أسعار الخام، نقلت الصحيفة عن أندرو ليبوف، رئيس شركة Lipow Oil Associates، توقعه أن تبدأ أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الانخفاض اعتبارًا من أكتوبر، مع انتقال المصافي من إنتاج البنزين الصيفي الأعلى تكلفة إلى الخلطات الشتوية الأرخص، وهو ما قد يخفض الأسعار بنحو 20 سنتًا للجالون، بشرط ألا تشهد أسعار النفط قفزة جديدة أو يتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

في المقابل، تبدو توقعات الديزل ووقود التدفئة أكثر قتامة، إذ يتزامن ارتفاع الطلب مع موسم حصاد المحاصيل واقتراب موسم التدفئة الشتوية، بينما وصلت مخزونات الديزل في نيو إنجلاند والجنوب الشرقي الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ بدء وزارة الطاقة تسجيل البيانات عام 1990.

كما أدى تضرر مصافي التكرير في الشرق الأوسط، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية، إلى تقليص إمدادات الديزل العالمية، فيما قد تستغرق أعمال إصلاح المنشآت المتضررة أشهرًا. وقدّر ليبوف أن الاضطرابات في الشرق الأوسط وروسيا أثرت على نحو 8% من إمدادات الديزل العالمية.

وحذّر الخبير من أن أسعار الخام وحدها لا تعكس حجم الضغوط في سوق الوقود المكرر، مشيرًا إلى أن الخام الأميركي يُتداول قرب 93 دولارًا للبرميل، مقابل نحو 135 دولارًا لسعر البنزين بالجملة و196 دولارًا للديزل بالجملة، ما قد يترجم إلى ارتفاعات حادة في تكاليف وقود التدفئة والديزل للمستهلكين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية ضرب ثلاث ناقلات نفط إيرانية يوم السبت، فيما هددت طهران بالرد على استهداف أصولها. كما زادت الهجمات المبلغ عنها على منشآت أرامكو السعودية من حالة عدم اليقين بشأن أمن إمدادات النفط في المنطقة.





