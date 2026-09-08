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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. 11 قتيلًا بينهم طفلان ومسعفان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

شنت إسرائيل غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان فجر الاثنين، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان ومسعفان، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في أحدث تصعيد للضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المبرم في يونيو.

وأفادت الوكالة بأن غارة إسرائيلية استهدفت، بعد منتصف الليل، مبنى سكنيًا في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 5 آخرين. كما قُتل مسعفان في غارة بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في البلدة نفسها، بحسب الوكالة.

وطالت الغارات الإسرائيلية أيضًا مناطق في النبطية الفوقا وعربصاليم ودير الزهراني، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا بإخلاء مبنى في دير الزهراني قبل استهدافه.

وجاء التصعيد بعد أيام من تكثيف إسرائيل ضرباتها في جنوب لبنان، في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وكانت الضربات الإسرائيلية قد أوقعت، الأحد، 7 قتلى على الأقل، وفق بيانات لبنانية.

وتتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتقول إن ضرباتها تستهدف عناصر ومنشآت تابعة له. وفي المقابل، أثارت الغارات مخاوف من عودة التصعيد العسكري واسع النطاق في جنوب لبنان.

إسرائيل جنوب لبنان غارات جوية وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حزب الله

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