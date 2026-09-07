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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد القصف الإيراني.. الكويت: نريد ردعا عربيا لمواجهة كل مصادر الاعتداءات

السفير حمد المشعان
السفير حمد المشعان
خاطر عبادة

دعا نائب وزير الخارجية الكويتي السفير حمد المشعان، إلى أهمية بلورة موقف عربي موحد وحازم لمواجهة أي اعتداءات تطال الدول العربية، مطالبا بضرورة الانتقال بمفهوم "الأمن الجماعي العربي" من التضامن السياسي إلى الردع والمنع الفعلي.

وترأس السفير حمد المشعان، اليوم الإثنين، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وفي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 166، المنعقدين بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العمل العربي المشترك

وناقش الاجتماعان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، إلى جانب سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك، واستعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال.

تأكيد ثبات الموقف الكويتي ودعوة لموقف عربي حازم

وأكد المشعان في كلمة الكويت أمام المجلس الوزاري، ثبات موقف دولة الكويت في التصدي للعدوان الإيراني واعتداءات وكلائه، وتأكيدها العزم على صون أمنها وسيادتها.

وجدد تضامن الكويت الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، داعياً إلى "بلورة موقف عربي موحد وواضح وحازم" في مواجهة أي اعتداءات تطال الدول العربية مهما كان مصدرها.

إدانة العدوان الإسرائيلي والدعوة للانتقال إلى الردع

وشدد المشعان على إدانة الكويت للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، مؤكداً ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك.
وطالب بالانتقال بمفهوم "الأمن الجماعي العربي" من مرحلة التضامن السياسي إلى مرحلة الردع والمنع، وتعزيز دور جامعة الدول العربية في تحويل المواقف المشتركة إلى تحرك عملي ونتائج ملموسة.

التأكيد على خفض التصعيد وأمن الملاحة في هرمز

وثمن نائب وزير الخارجية الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أن إنجاح مسارات التهدئة يقتضي الوقف الكامل للعدوان، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
كما أكد ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وفقاً لأحكام القانون الدولي.

الكويت الدفاع العربي المشترك الاعتداءات الإيرانية

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